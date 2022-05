inflatorni udar

Tekst i foto: Osijek031.com

Obzirom nakojemu svjedočimo i sve, pitanje je kada će se tim troškovima pridružiti i poskupljenje, piše portal Mirovina.hr Naime, ravnatelj Agencije za elektroničke medijeizjavio je jučer za HTV kako se uz opće povećanje troškova života može razmotriti ikoja od 2010. godine iznosi ravno”, kazao je Popovac.Glavni ravnatelj HRT-anapomenuo je kako pristojbaod 2010. godine, iako je u Zakonu o HRT-u definirano da mjesečna pristojba ne može biti veća odprosječne neto plaće u Hrvatskoj isplaćene u prošloj godini. Plaće su od tada do danas relativno pristojno narasle, a pristojba se nije mijenjala.Budući da je prosječna plaća u prosincu 2021. godine iznosila, to bi značilo da nova pristojba, kada i ako bi se uvodila, može iznositi čakiz Hrvatske stranke umirovljenika podsjeća da je u saborskoj proceduri njegov prijedlog izmjena Zakona o HRT-u. “”, poručio je Hrelja.iz Sindikata umirovljenika Hrvatske) glavešinama HRT-a predlaže revolucionarnu ideju. Budući da je pristojba definirana kao postotak prosječne plaće, zalaže se za to neka umirovljenici plaćaju postotak svojih mirovina.”, zaključila je Petrović.