tmurne oblake

pad temperature

kiša

razvedravanje

24°C

oblačno vrijeme

19°C

28°C

jače naoblačenje s kišom

kišu i pad temperature

13°C

22°C

[klik za uvećanje]

Tekst: Osijek031.com

Foto: Pexels.com/Ilustracija

Najavljena promjena je stigla, uzstiže i. Produženi vikend koji je pred nama obilježit ćeDanas nas u unutrašnjosti očekuje. Dnevna temperatura do. Za sutra prognostičari najavljuju djelomično. Jutarnja temperatura do, a dnevna do. Navečer i u noći na subotu sa sjeveraVikend i ponedjeljak donose. Jutarnja temperatura do, a dnevna do