kazališta Virovitica

HNK u Osijeku

Davida Auburna

Roberta Raponje

Dokaz

petak, 27. svibnja 2022.

19:00 sati

Dokaz

položaj žene

posebnost, različitost i genijalnost

Dokaz

Gostovanje s dramom u režiji Roberta Raponje. Drama je na rasporedu u petak, 27. svibnja 2022. s početkom u 19:00 sati. Drama "Dokaz" tematizira kakav je položaj žene u suvremenoj znanosti, te ima li žena danas pravo na posebnost, različitost i genijalnost. Catherine, centralna junakinja naše priče kći je čuvenog matematičara, koji je veliki doprinos matematici dao na tri polja, a posebice teoriji igara. Catharine je živjela uz oca i za oca, brinula se za njega, u njegovim dobrim i lošim životnim fazama, odrekla se studiranja matematike i vlastite znanstvene karijere, za razliku od svoje sestre Clare, koja se posvetila karijeri deviznog analitičara i odselila iz obiteljske kuće u Chicagu u New York. No može li se strast za istraživanjem zatomiti, potisnuti? Može li se čovjek odreći svoje prirode?