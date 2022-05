15 dana

Gimnastičko društvo Osijek-Žito

od 9. do 12. lipnja

Svjetskog kupa

subotu, 28. svibnja

7 hrvatskih gradova

Najduže gimnastičke špage na svijetu

tisuće gimnastičara

Osijeku, Zagrebu, Rijeci, Čakovcu, Splitu, Zadru

Dubrovniku

Svjetske gimnastičke federacije (FIG)

U okviru najave DOBRO World Cupa u Osijeku, četvrtu godinu imamo najavni event kroz Najdužu špagu na svijetu. Počeli smo s Osijekom, a prošle godine proširili smo se na više hrvatskih gradova, 3 morska, Rijeka, Zadar i Split i 3 kontinentalna, Osijek, Zagreb i Čakovec. Ove godine dodali smo im još i Dubrovnik. Smisao Najduže špage je osvještavanje javnosti na bavljenje sportom i zdrav način života, ali naravno i najava DOBRO World Cupa. Na Najdužoj gimnastičkoj špagi prije svega okupljamo gimnastičare klubova iz gradova domaćina ili okruženja u kojima se špaga i događa, a pridružuju se i drugi sportski klubovi, drugi sportovi, sportski djelatnici, pa i publika i formiraju lanac od najduže špage koja svake godine ruši rekord. Prošlogodišnji rekord bio je preko 1300 metara, a nadamo se da ćemo ga s Dubrovnikom ponovno srušiti. Ono što u konačnici dobivamo je i jedna kompilacija videa i fotografija sa 7 krajeva Hrvatske, sa stotinama mladih na jednom mjestu koji čine lijepu razglednicu u svijet naše domovine

11 sati

Tin Srbić i Filip Ude te Robert Seligman

Veselim se jako. Nadam se da će biti jako puno djece, ali, vidjet ćemo koliko ćemo Filip, Robert i ja uspjeti sjesti u špagu. Nama ipak treba malo više vremena da se zagrijemo i pokrenemo, nije to nama baš lagano kao curama. Naše su cure razgibane pa one to mogu kad god, mi smo ipak krući pa nam treba malo više vremena. Ali osobno se baš veselim druženju s djecom u Dubrovniku, da se igramo, da pitaju što ih zanima, da se proveselimo... A do subote ću pokušati malo istrenirati špagu

Foto: Marko Banić

Još je samoostalo do početka 13. izdanja DOBRO World Cupa u sportskoj gimnastici kojemu jedomaćin. Jedna od niza promocija jedne od najbolje organiziranih stanicadogoditi će se ui to u čakkroz sada već prepoznatljiv projektI ne bilo kakve, nego ljudske špage koju će točno u 11 sati zajedno tvoritiu 7 različitih kuteva Lijepe naše - ui po prvi put uA upravo je Dubrovnik ovoga tjedna sjedištekoja u organizaciji Hrvatskog gimnastičkog saveza i Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u hotelu Valamar Lacroma ima sastanke Predsjedništva FIG-e, Izvršnog odbora, Vijeća, sastanke Tehničkih odbora, ali i ceremoniju primopredaje vlasti i informativni dan za novoizabrane članove tijela FIG-e. U sedam dana Dubrovnik će okupiti gotovo 200 najutjecajnijih gimnastičkih dužnosnika iz više od 50 zemalja svijeta, a i oni će u subotu uživo podržati izvođenje Najduže gimnastičke špage.“, rekao je Vladimir Mađarević, sportski direktor DOBRO World Cupa u Osijeku i dopredsjednik HGS-a koji će u subotu biti u Dubrovniku.Tristotinjak mladih gimnastičara iz Dubrovnika i okolice cijelim Stradunom će točno uformirati ljudsku špagu, u isto vrijeme kada i njihovi gimnastički prijatelji na osječkoj Promenadi, riječkom Korzu, zagrebačkom Jarunu, čakovečkom Trgu Republike, zadarskom Višnjiku i splitskoj Zapadnoj obali.No, Dubrovnik će imati posebno jake snage budući da će špagom na Stradunu „dirigirati“ naš sjajni gimnastički trio - srebrni olimpijci“, kroz smijeh je poručio aktualni srebrni olimpijac Tin Srbić.GRADOVI I TOČNE LOKACIJE NAJDUŽE ŠPAGE - 11:00 sati- DUBROVNIK - Stradun- OSIJEK - Promenada (od Picassovog spomenika prema Pješačkom mostu)- ZAGREB - Jarun (otok veslača)- ČAKOVEC - Trg Republike- RIJEKA - Korzo (od zgrade Poglavarstva prema zapadu)- ZADAR - ŠRC Višnjik- SPLIT - Zapadna obala