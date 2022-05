44. godišnjice Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

svečana sjednica Fakultetskog vijeća

Josip Miletić

Kao sastavnica Sveučilišta J.J. Strossmayera možemo reći da je FERIT njegova perjanica, odnosno ustanova koja provodi brojne kvalitetne projekte i okuplja vrhunske znanstvenike. Razvoj IT sektora u Osijeku i na istoku Slavonije zasigurno ne bi bio moguć bez kvalitetne podrške akademske zajednice, a FERIT to svakako jest, s obzirom na snažnu suradnju koju imaju s gospodarskim subjektima

Tomislav Matić

Svjedoci smo razvoja IT sektora u Osijeku, pri čemu nam je čast i izrazita odgovornost biti dio tog ekosustava kojeg ćemo i u budućnosti nastojati unaprijediti. Na FERIT-u trenutno studira 1700 studenata, a gotovo svi se zapošljavaju odmah nakon završetka studija jer oni tijekom školovanja odrađuju stručne prakse u tvrtkama te već uspostavljaju prve kontakte s potencijalnim poslodavcima. U ovom trenutku imamo po dva studijska programa na preddiplomskoj razini, sveučilišna i dva stručna, tri diplomska i jedan doktorski studijski program. Kontinuirano radimo na unaprjeđenju studijskih programa pa smo tako ove godine sudjelovali u izradi prijedloga standarda zanimanja i kvalifikacija za studijske programe iz područja elektrotehnike, a slijedi nam daljnji razvoj studijskih programa iz područja računarstva, automobilskog računarstva i komunikacija

Vlado Guberac

On je i važna spona transfera znanosti i tehnologije sa Sveučilišta na gospodarstvo, posebno na području razvoja IT sektora na istoku Hrvatske. Upravo zbog toga, postoji potreba za povećanjem broja studenata, odnosno upisnih kvota, što će Senat, ukoliko Fakultet ima tih mogućnosti, i odobriti, no tu je problem nedostatka kadra i novog zapošljavanja

Tekst i foto: OBZ.hr

