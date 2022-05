Izgradnja biciklističke infrastrukture u Općini Ernestinovo

biciklističko-pješačka staza

Općini Ernestinovo

7,5 milijun kuna

6,3 milijuna

EU sredstava

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU i Općina Ernestinovo

6,5 kilometara

Općine Antunovac

Kroz sam projekt, bilo nam je bitno potaknuti naše mještane na aktivniji i zdraviji način života, potaknuti ih na sve oblike aktivnosti. I ono što nam je najbitnije, vidimo da smo u tome uspjeli, jer je sve veći broj korisnika biciklističko-pješačkih staza

Marijana Junušić

Tekst: Osijek031.com

Foto: OBZ.hr

U sklopu projekta "" danas je svečano otvorena novaVrijednost projekta je, od čega jefinancirano iz, dok je ostatak finanaciralonove staze Općina Ernestinovo povezala se na postojeće staze, odnosno sada se staza proteže do grada Osijeka i do međunarodne rute, odnosno do Pečuha." rekla je, načelnica Općine Ernestinovo.