90 minuta Osijek

pobjedu za kraj

Gorica

pravoga ritma

Mislim da smo po šansama mogli napraviti i više, da je bilo malo više sreće mogli smo i do pobjede. Zabili su nam eurogol s 30 metara u rašlje, a osim toga i one početne šanse kada je dosuđeno zaleđe, nisu nam ništa posebno stvorili pred našim vratima. Nismo puno toga dali Gorici, s druge strane smo imali dosta dobrih situacija, ali cijele sezone je ovako. Nemoguće je što mi možemo promašiti i koliko nam treba za pogodak. I onda još lopta uđe u suparnički gol jer je nekoga okrznula, iako sam generalno zadovoljan onim što je momčad pružila u ovoj utakmici bez obzira na slabije prvo poluvrijeme. Drago mi je zbog Cvijanovićeva debija, dobre partije Barrija koji je pokazao da se na njega može računati

Nenad Bjelica

Pojačanim radom isprovocirati i sreću

oproštaju

Bartolčeva

Kao što je njihov šut u rašlje imali smo barem 15 takvih u sezoni, ali nama nikako nije ušao sličan udarac. No, moguće je da treba raditi još jače, još bolje da bismo zavrijedili tu dozu sreće. Moramo prihvatiti i činjenicu da je Lovrić zaradio crveni karton i da ga nećemo imati na otvaranju nove sezone u HNL-u. Generalno govoreći, možemo biti zadovoljni, imali smo velike konkurente u Dinamu, Hajduku i Rijeci, pokušat ćemo u budućnosti biti još uspješniji.

Tekst: NK Osijek

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

U završnihje svakako želio, a bolju je partiju prezentirao u drugom poluvremenu, kada smo i stigli do izjednačujućeg pogotka.je bila nešto poduzetnija u prvom dijelu, kada je u igri Bijelo-plavih nedostajalo, izjavio je šef stručnog stožeraPuno Osječanima treba da bi postigli pogodak, vidjelo se to i naod ove sezone. Često su s loptom bili u šesnaestercu ili nadomak njemu, ali je tek nakonudarca izvan kaznenog prostora su stigli do izjednačenja.