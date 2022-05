FC Osijek

Tekst i foto: FC Osijek

ugostio jeu iznimno bitnoj utakmici petog kola kvalifikacija za popunu 1. HMNL. Za obje ekipe ovaj okršaj na Zrinjevcu je bio iznimno, pogotovojer su impuhali za vratom, a pobjedom nadi bodovno prestigli. Međutim, najbolji slavonski futsal klub je odigrao, uzeo tri boda (6:2) i prvo mjesto na ljestvici mini lige!Na početku svakako treba pohvalitikoja je svojim navijanjem čitavo vrijeme održavala atmosferu iosječke ljubimce. Odmah se vidjelo da će to biti jedna tvrda utakmica, ipak, Osijek je bolje otvorio prvih 15 minuta te imao nekoliko izrazitih prilika preko. Nažalost, lopta nije htjela u gol vrataraa. S druge strane, domaći vratarukrotio nekoliko neugodnih udaraca, najopasniji je biopogodivši stativu. Zaprijetio je iali nije bio precizan s nekoliko metara iskosa.Ostatak poluvremena je protekao udomaće ekipe, Torcidi je remi apsolutno bolje odgovarao. Osijek je svim snagama nastojao doći do pogotka, naposljetku im je to uspjelo na ulasku u zadnju minutu prvoga dijela. Sjajnije silovitoiz slobodnog udaraca i matirao. S tim se rezultatom otišlo na odmor.Nastavak drugog poluvremenaje u 23. minuti izvrsno pogodio za 2:0 i izazvao oduševljenje na tribinama kultnog Zrinjevca. Jošsmo mogli vidjeti par minuta kasnije,je sjajno prošao i asistirao za neuhvatljivog “brazilskog vihora”koji sprema loptu u mrežu za 3:0. Potpuni raspad sistema Torcide dogodio se u 26. minuti kadapovisuje na 4:0. Od tada su gosti iz Splita uveli igrača-vratara i uspjeli smanjiti na 4:1 prekoTorcida se još malo primaknula Osijeku zgoditkom, ali sve nedoumice su riješene četiri minute prije kraja,je zabio drugi gol za 5:2. Konačnih 6:2 postavio je jedan od najiskusnijih igrača momčadi,. Ovo je zasigurno velika pobjeda za Osijek koja im je otvorila vrata povratka u Prvu ligu. U zadnjem kolu idu na vruće gostovanje kod Šibenika 1983, dovoljan će biti i neriješeni rezultat.Osijek trenutno imai zauzima, Torcida je druga s devet bodova dok Šibenik ima osam bodova, Gorica je ostala na jedan bod.FC OSIJEK – MNK TORCIDA 6:2 (Damjanović 2x, Dakić, Popović, Šalaj, Lima / Jelavić, Kuzmanić)SUCI: STANIĆ, BLAŽIN, MARINKOVIĆFC OSIJEK: Rončević, Čavar, Popović, Vitor Lima, Blagojević, Šalaj, Gelo, Kovač, Damjanović, Dakić, Šimašek, trener: Saša VoldinMNK TORCIDA: Kulušić, Kuzmanić, Trivković, Marić, Mišerda, Palada, Znaor, Jelavić, predstavnik kluba: Andrija Bogdanović.