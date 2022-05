IBM IX Hrvatska

Na današnjoj konferenciji za medije najavljeno je otvorenje ureda tvrtkeu Osijeku.Radi se o trećem uredu oveu Hrvatskoj, nakonPredstavnici tvrtke,, regionalni direktor IBM-a baziran u Austriji i, izvršni direktor IBM-a Hrvatska, istaknuli su kako su se za Osijek odlučili jer je to jedan odu Hrvatskoj, a u svojim uredima u Zagrebu i Varaždinu tvrtka zapošljava velik broj ljudi koji dolaze s ovog područja, te imaju visoko mišljenje o tim ljudima i njihovom znanju.IBM je trenutno u završnim pregovorima oko lokacije ureda koji bi trebao biti. Trenutno u Osijeku imaju, ali kroz godinu-dvije planiraju daljnji rast do razine kakvu imaju njihovi uredi u Zagrebu i Varaždinu, a to je oko. Tražit će ljude s iskustvom u razvoju web aplikacija i web sustava, biznis konzultante, programere, front-end developere, integracijske inženjere itd.Tiskovnoj konferenciji nazočio je i osječki gradonačelnikkoji je izrazio zadovoljstvo što je tvrtka IBM prepoznala Osijek kao grad: u gradu se bilježi najveća zaposlenost u posljednjih deset godina, a krajem travnja zabilježena je najniža razina nezaposlenosti što su jako važni gospodarski pokazatelji. Po pitanju ukupnih prihoda, neto dobiti i broja zaposlenih Osijek je četvrti grad među Top 10 gradova u RH.Grad podupire svoje poduzetnike tako što je osiguraobespovratnih sredstava za financiranje mikro, malih i srednjih poduzetnika, a u samo tjedan dana pristiglo je više od 200 prijava. Više od milijun kuna već je dodijeljeno.Radić je podsjetio kako je nedavno jedna velika telekomunikacijska tvrtka otvorila ured u Osijeku zaposlivši, a uskoro IBM otvara svoj ured što je još jedan pokazatelj da Osijek ide u pravom smjeru., zamjenik osječko-baranjskog župana, istaknuo je kako OBŽ kontinuirano pomaže razvoj poduzetništva, a otvaranje IBM-vog ureda još je jedan dokaz snage i razvoja IT sektora na ovom području. OBŽ će biti partner svim poduzetnicima i nastavit će podupirati njihove aktivnosti jer je otvaranje radnih mjesta ključ razvoja ovoga kraja.