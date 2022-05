međunarodnom pjevačkom natjecanju i festivalu vokalne umjetnosti

Svakog se proljeća u mjesecu svibnju u Osijeku, naokuplja velik broj mladih pjevača. Ove se godine dogodio deseti, jubilarni susret na 1koje je održano od 6. do 8. svibnja 2022. godine. U organizaciji, ovaj se prepoznatljivi događaj u široj javnosti već afirmirao kao ugledno mjesto susreta mladih vokalnih umjetnika različitih profila – onih koji su na početku svog profesionalnog pjevačkog puta, ali i onih koji su se već afirmirali kao vrsni vokalni umjetnici. U ovogodišnjem je izdanju natjecanja sudjelovaloiz, a titula ukupne pobjednice natjecanja –dodijeljena jeiz Austrije (University of Music and Performing Arts Graz).Iza natjecanja je deset, prekrasnih i glazbeno intenzivnih godina u kojima je preko 900 pjevača prešlo preko podija natjecanja te pred stručnim žirijem, koje u održavanju natjecanja ima važnu ulogu, prezentiralo svoja pjevačka umijeća. Članovi stručnog ocjenjivačkog žirija renomirani su umjetnici – pjevači, vokalni pedagozi, kao i dirigenti iz brojnih zemalja, s raznih kontinenata (). Sastav je žirija uvijek međunarodni, a ove su ga godine činili: dr., predsjednik žirija (Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Hrvatska),(dirigent i umjetnički ravnatelj Opernog ansambla Mađarske državne opere u Budimpešti, Mađarska),(Westminster Choir College, Princeton, SAD),(Muzička Akademija u Zagrebu, Hrvatska),(Fakultet za glazbu i kazalište u Temišvaru, Rumunjska), dr.(Westminster Choir College, Princeton, SAD),(Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Hrvatska),(ravnatelj Opere Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, Hrvatska),(Glazbena škola Stanislav Binički, Leskovac, Srbija),(Opera Pečuh, Mađarska).Natjecatelji i sva zainteresirana javnost nastupe su pjevača mogla pratiti putem službenih stranica natjecanja (Web stranica natjecanja, FB, Instagram) gdje su, po završetku svake kategorije objavljeni i rezultati.1. kategorija:iz Hrvatske, Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova,2. kategorija:iz Hrvatske, Muzička akademija u Puli,3. kategorija:iz Švicarske, Zürcher Hochschule der Künste, Zürich,4. kategorija:iz Hrvatske, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku,5. kategorija:iz Austrije, University of Music and Performing Arts Graz,7. a) kategorija (mjuzikl):iz Hrvatske.Ukupna pobjednica natjecanja, Laureat 10. Međunarodnog pjevačkog natjecanja Lav Mirski je pobjednica 5. kategorije: ELISABETH STEMBERG iz Austrije, University of Music and Performing Arts Graz. Pobjednici je tradicionalno pripala nagrada. Također, pripala joj je ikoja osigurava profesionalni angažman u jednom od budućih glazbenih projekata Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. I ostalim su pobjednicima kategorija dodijeljene prigodne nagrade Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Grada Osijeka, Osječko-baranjske županije, Lions kluba Mursa, Lions kluba Buga Đakovo, Lions kluba Đakovo, Lions kluba Valpovo-Belišće, Lions cluba Kuna NC te Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.Natjecanje Lav Mirski kroz dosadašnje se godine afirmiralo kao međunarodno prepoznatljiv, događaj visoke kvalitete i umjetničke profiliranosti. Pokazalo se kako natjecanje služi kao svojevrsni umjetnički podij za formiranje kvalitetnih pjevača solista od kojih profesionalne glazbene institucije u zemlji i inozemstvu imaju višestruke koristi sada, ali i u budućnosti. Sudjelovanje je na natjecanju krajnji, finalni trenutak višegodišnjeg rada, uvježbavanja i pripreme pjevačkog instrumenta i umjetničkog nastupa te jedinstvena profesionalna prilika za izlazak na solistički podij. Brojne institucije u Osijeku, Republici Hrvatskoj i svim zemljama iz kojih natjecatelji dolaze, ulaganjem u pjevačko glazbeno obrazovanje (a koje rezultira nastupom i na ovom natjecanju), ulaže u budućnost kulture i umjetnosti vrhunske kvalitete. Osijek se i kroz ovaj događaj potvrdio kaona karti pjevačkih događanja šireg internacionalnog značenja.