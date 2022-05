Zdrav roditelj – zdravo dijete

Gimnastičko društvo Osijek-Žito

trudnicama

Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade

dvorani Sokol Centar

besplatna gimnastička radionica za sve trudnice

U svibnju ćemo imati još jednu grupu trudnica koje će sudjelovati na besplatnom treningu koju s nestrpljenjem očekujemo. Dosadašnji treninzi pokazali su se vrlo korisnima svim trudnicama jer nauče pokrete i vježbice koje su primjenjive tijekom trudničkih mjeseci te koje uvelike olakšavaju povrat svim trudnicama u zdravu tjelesnu formu nakon poroda.

Daniel Zečević

petak, 27. svibnja 2022.

od 17:00 do 18:00 sati

ograničen

091 421 1188

Tekst i foto: GD Osijek-Žito

Rekreacijske radionice u sklopu projekta „“ koje provodi, ponovo su u Sokolu. Izvrsna je ovo prilika svimda se okušaju u pažljivo osmišljenoj rekreaciji u kojoj razvijaju osnovnu snagu i fleksibilnost tijela tijekom trudničkih mjeseci.Zahvaljujući podršci, krajem mjeseca svibnja u(Ul. Kralja Zvonimira 5, Osijek) bit će organiziranakoje do sada nisu sudjelovale u na ovakvim radionicama.Cilj radionice je umjerenom tjelesnom aktivnošću zadržavati i razvijati osnovnu fleksibilnost tijela koja će svim polaznicama uvelike pomoći održati za vrijeme trudnoće i vratiti nakon porođaja zdravu tjelesnu formu.“, istaknuo je, trener GD Osijek – Žita.Radionica će se održati ugodine (Sokol Centar Osijek) i to u terminu. Broj mjesta po terminima jezato pozivamo sve zainteresirane trudnice, koje do sada nisu sudjelovale na besplatnim radionicama, da se čim ranije prijave za sudjelovanje.Prijavu je moguće odraditi putem poveznice:Prijave na buduće aktivnosti moguće je napraviti kontaktom na broj(Viber, WhatsApp, SMS) ili na email:Više informacija o projektu dostupno je na linku