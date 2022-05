EU Erasmus Plus projekta „We are looking for future Olympics Stars“

Tekst i foto: OŠ Višnjevac

U sklopuod 9.- 13. svibnja 2022. godineboravila je uu gradu. Suceava je grad u sjeveroistočnoj Rumunjskoj pokrajini Bukovina i glavni grad županije Suceava.Suceava jesjeveroistočnog dijela Rumunjske. Domaćin je bila škola. Na susretu su bili učitelji i učenici škola partnera u projektu –. Partneri iz Italije su ovaj susret pratili virtualno. Našu školu predstavljali su učenici(7.a),(7.a),(7.a),(7.b),(7.b),(8.b),(8.b) i(8.b) koji su bili u pratnji nastavnika tjelesno-zdravstvene kulture, nastavnika povijesti i geografijei pedagoginje. Škola domaćin je za sve sudionike organizirala niz. Susret je započeo kulturno umjetničkim programu u kojem nam je prikazan folklor Rumunjske, a domaćini su otplesali i po jednu folklornu pjesmu svake zemlje partnera. Bio je poseban doživljaj čuti i vidjeti slavonsko kolo u Rumunjskoj! Program dobrodošlice je bio posebno inspirativan za sve sudionike te su učenici i učitelji svih zemalja zaplesali s domaćinima. Bila je to stvarno ujedinjena Europa u najboljem smislu te riječi.Obišli smo prostor škole, družili se s učiteljima, učenicima i osobljem škole. Sportske discipline ovog susreta bili su badminton, košarka i odbojka. Odradili smo treninge za ove sportove kako bi se pripremili za natjecanje. Jedan od treninga bio je na stadionu lokalnog nogometnog kluba Foresta Suceava. Trening na stadionu, vodio je poznati bivši rumunjski nogometni reprezentativac, sada nogometni trener,. Osim treninga, Dorin nas je upoznao sa svojom sportskom karijerom i družio se s učenicima i učiteljima. Grad Suceava smo upoznali putem popularne igre „“ koju su za nas organizirali domaćini. Osim grada Suceava posjetili smo i obližnju tvrđavute. U parku muzeja za učenike su bile organizirane zanimljive radionice na otvorenom. Posljednjeg dana našeg boravka organizirana su natjecanja u košarci, odbojci i badmintonu. Naša ekipa osvojila je 3. mjesto u košarci, 2. mjesto u odbojci, te 1. mjesto u badmintonu za dječake (Juraj Ocvirk). Čestitke svima na sportskim uspjesima!Putovanje u Rumunjsku je svima bilo, prepuno druženja, zabave, sporta, novih prijatelja i novih znanja. Ovo putovanje je posebno važno jer smo ga konačno uspjeli organizirati „“ poradi već poznate situacije s epidemijom i ratnim događanjima u Ukrajini. Tijekom cijelog našeg putovanja i boravka u Rumunjskoj osjećali smo se sigurno. Sve krize i nedaće su zaboravljene. Sljedeći, a ujedno i posljednji susret partnera ovoga projekta, bit će od 30. svibnja do 3. lipnja 2022. Naš domaćin će biti škola Základná škola u Turany u Slovačkoj. Naš projekt će završiti „mini olimpijadom“ gdje će se naši učenici okušati u pet disciplina – trčanje na 60 m, trčanje na 600 m, štafeta 4x60 m, bacanje vortexa i skok u dalj.