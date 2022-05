Gimnastičko društvo Osijek – Žito

Zlatne godine

besplatnom treningu na otvorenom

Zdravstvene prednosti tjelesne rekreacije za umirovljenike su brojne, a ono što je također velika prednost je osjećaj zajedništva te pozitivna atmosfera na treningu. Već neko vrijeme imamo treninge namijenjene našim starijima i zaista ih obožavaju. U pravilu im je najteže stvoriti naviku dolaska na trening jer smatraju da to nije za njih, no nakon što savladaju tu prvu prepreku jedino za čime žale bude to što se nisu ranije odlučili za rekreaciju. Stoga, smatram da je ovo velika prilika svim zainteresiranim umirovljenicima da zajedno krenemo stvarati zdrave životne navike.

Ksenija Livančić

20. svibnja 2022.

od 10:00 do 11:00 sati

Sokol Centra u Osijeku

099 536 4753

Tekst i foto: GD Osijek-Žito

poziva sve zainteresirane umirovljenike, koji do sada nisu sudjelovali u projektu „“, na sudjelovanje uTjelesna rekreacija u umirovljeničkoj dobi ključna je za poboljšanje mentalnog zdravlja, smanjenje rizika od kardiovaskularnih bolesti, smanjenje tjelesne težine te za prevenciju rizika od ozljeda prilikom pada.“, istaknula je, trenerica GD Osijek – Žita.Trening će se održatigodineispred(Park Kralja Krešimira IV).Za sudjelovanje na treningu obavezna je prijava na broj:Projekt „Zlatne godine“ financiran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu poziva „Pridruži se - Aktivni u mirovini“ - Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika, a provode ga Udruga Plantaža u partnerstvu s Gimnastičkom društvom Osijek – Žito.