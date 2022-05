Hrvatska nogometna reprezentacija

Tekst: Hns-cff.hr

Foto: Antonela Martinčević/Foto-arhiv031

u lipnju igra četiri uzastopne utakmice: protivna stadionu(20.45 sati), protivna stadionu Poljud u Splitu(20.45 sati), protivu Kopenhagenu(20.45 sati), odnosno protivu St. Denisu(20.45 sati).Prodaja ulaznica za sve četiri utakmice organizirana je isključivo putemi to po sljedećim cijenama:HRVATSKA - AUSTRIJA (Osijek, 3. lipnja)Zapad: 150 knZapad gore/Istok: 100 knJug: 75 knZapad: 200 knZapad gore/Istok: 120 knJug: 90 knHRVATSKA - FRANCUSKA (Split, 6. lipnja)Zapad sredina: 200 knZapad: 150 knIstok sredina: 120 knIstok: 100 knSjever/Jug: 80 knZapad sredina: 250 knZapad: 200 knIstok sredina: 150 knIstok: 120 knSjever/Jug: 100 knDANSKA - HRVATSKA (Kopenhagen, 10. lipnja)Hrvatski navijački sektor: 410 knFRANCUSKA - HRVATSKA (St. Denis, 13. lipnja)Hrvatski navijački sektor: 120 knProdaja ulaznica uključujekoje kupac treba preuzeti sa svojih korisničkih stranica i ispisati na svome pisaču, a pravo na kupovinu imaju isključivo državljani Republike Hrvatske, bez obzira na adresu prebivališta, uz popunu traženih osobnih podataka.Jedna osoba može kupiti najviše. Osim svojih podataka, kupac unosi i podatke o drugim navijačima za koje kupuje ulaznice pri čemu drugi navijači ne moraju nužno biti državljani Republike Hrvatske.Rok za kupnju ulaznica putem interneta za domaće utakmicetraje do početka utakmice ili do rasprodaje svih ulaznica. Prodaja ulaznica za utakmicu Danska - Hrvatska u Kopenhagenu traje do 26. svibnja u 12:00 sati, a za utakmicu Francuska - Hrvatska u St. Denisu do 29. svibnja u 12:00 sati.Ulaznice su putem interneta dostupne na portalu za ulaznice, gdje možete pronaći detaljne informacije o prodaji ulaznica i načinima plaćanja.Upozoravamo navijače da će pri ulasku na stadion redariosobnih podataka na ulaznicama te kako će navijačima koji pokušaju ući na stadion s ulaznicom na drugo ime ulaz biti. Stoga upozoravamo navijače da ne kupuju ulaznice na "crnom tržištu" s drugim podacima na ulaznici.