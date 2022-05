Osijek

dobru utakmicu

Gradskog vrta

Žapera

Čestitao bih igračima i navijačima na dobroj utakmici, mislim da smo zaslužili uvjerljivije pobijediti jer smo stvorili pregršt šansi. No, ovo je bio preslik cijele sezone jer smo imali dosta problema s realizacijom, ali na svu sreću osvajamo sva tri boda i stoga čestitke idu svima koji su se izborili za ovu pobjedu, kao i onima koji su nam pružili podršku s tribina

Zadovoljan učinkom tijekom cijele sezone

nekoliko golova

Fućak

Kada se ne zabiju golovi, onda uđeš u određenu nervozu što nam se dogodilo u drugom poluvremenu. Onako negdje u podsvijesti bude utakmica s Istrom u kojoj smo imali sigurno vodstvo, pa se to kasnije zakomplicira i iskompromitira. No, danas smo protiv dobre Lokomotive uspjeli doći do nova tri boda i mogu reći da sam zadovoljan i generalno ponosan na ove dečke kako su igrali cijele sezone.

Hvala navijačima na podršci

Da, pet novih igrača smo ubacili. Rekli smo da ćemo dati šansu pojedincima koji su manje igrali u proljetnoj polusezoni. Sigurno ćemo i u Gorici napraviti nešto slično, ali htjeli smo opet imati balans momčadi i najozbiljnije shvatiti ovu utakmicu jer znamo koliko nam bodovi znače nakon tri prethodna susreta bez pobjede. Hvala navijačima na podršci tijekom cijele sezone, a mislim da će i na kraju u Velikoj Gorici biti dobra utakmica u kojoj ćemo mi nastojati ponovno pobijediti.

Tekst i foto: NK Osijek

je odigraona oproštaju od. Bijelo-plavi su pobijedili Lokomotivu s 1:0 golomsredinom prvog poluvremena i nakon ovog kola je i matematički izvjesno da ćemo sezonu završiti na trećem mjestu., izjavio je naš šef stručnog stožera Nenad Bjelica.Moglo je već u prvom poluvremenu bitirazlike za Osječane koji su u tom razdoblju igre imali potpunu dominaciju i nekoliko vrlo izglednih šansi, od kojih je najbolju propustioSastav je bio malo ispromiješan u odnosu na prethodno gostovanje na Maksimiru, a Bjelica je o tomu rekao: