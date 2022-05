Osijeka

Lokomotive

HT Prve lige

Gradskog vrta

završena priča

Nenad Bjelica

Cheberka

Jugovića

Leovca

Nejašmića

Svi drugi igrači su bili u treningu. Od utorka radimo na utakmici. Dosta dobro smo radili, imali dobru atmosferu. Iako to uvijek kažemo stvarno je bilo tako, nadam se dobroj utakmici i pobjedi u nedjelju

Pobjeda kao motivacija

Bijelo-plavi

Motivacija nam je već taj osjećaj da pobijedimo utakmicu i vratimo se na pobjedničke staze. Tri utakmice smo bez trijumfa, naravno da želimo svima pokazati da možemo puno bolje i vjerujem da ćemo to ostvariti protiv Lokomotive.

Puno profesionalaca

mladi igrači

Imam jako puno profesionalaca koji su vrijedno radili cijelu sezonu i čekali svoju priliku. Možda ću u ove dvije utakmice više prilike dati nekome tko je manje igrao, a zaslužio je igrati. Prošle sezone smo priliku mladim igračima dali samo u zadnjem kolu jer nismo imali na raspolaganju čak 18 igrača. Sada to nije slučaj, moram ispoštovati svoje profesionalce koji jako dobro rade i mogu iskazati sve pohvale kako ovi dečki rade otkako sam ovdje.

Lokomotivina mladost

talentiranu mladost

Lokomotiva je imala prošlu sezonu u kojoj se do kraja borila za opstanak kada se puno mladih igrača profilirali i koji ove sezone igraju na visokoj razini. To su igrači poput Kačavende, Stojkovića, Soldo i ostali mladi igrači koje imaju. Tu su i odlični vratar Nevistić, pa Kulenović koji je odličan napadač. Oni su kvalitetna mlada momčad koja cijelu sezonu igra bez pritiska i onda u svakoj utakmici može pokazati svoju kvalitetu. Želja je uvijek važna, uz volju je najveća snaga koja te pokreće i siguran sam da će naša želja i volja biti veća i viša nego njihova i da ćemo doći do nova tri boda.

Završiti u pozitivnom tonu

Petar Brlek

Sigurno da smo mi kao momčad željeli najbolje, pobijediti u svakoj utakmici… Nije se dogodilo iako smo dali sve od sebe, dan dva nakon utakmice smo bili utučeni zbog poraza i okrenuli se stvarima na koje možemo utjecati, a to su zadnje dvije utakmice. Želimo završiti sezonu u pozitivnom tonu

Ozljeda nije alibi

Naravno da sam želio igrati više, ali ova je momčad puna odličnih igrača, velika je konkurencija. Ne bih želio koristiti ozljedu kao alibi jer znam da mogu više, od sebe očekujem više, ali u svakom trenutku sam bio spreman pomoći neovisno je li to 90 minuta ili pet minuta. Sigurno imam motiv za iduću sezonu, pokazati da mi je ovdje mjesto i pomoći momčadi u ostvarenju ciljeva.

Nogometašiu nedjelju od 17 sati protivspustit će zastor na ovosezonsko izdanje, barem što setiče. Utrka za titulom je, ali nije i ne smije biti svejedno kako će se zaključiti ova sezona.u 35. kolu i pripremi momčadi za sraz s Lokomotivom neće imati na raspolaganju kartoniranog, ozlijeđenog, rekonvalescentatekoji je ranije završio sezonu kako bi se posvetio terapijama i saniranju ozljede koju je vukao još od završnice jesenskog dijela sezone., istaknuo je Bjelica.ne igraju utakmice lišene rezultatske zanimljivosti budući da još uvijek mogu sezonu okončati kao drugoplasirana momčad.Prošle sezone u zadnjem kolu priliku su dobili, sada bi strateg Bijelo-plavih priliku mogao dati nekim prvotimcima koji nisu imali veliku minutažu.Osvrnuo se Bjelica i na Lokomotivu za čijuima puno pohvala.Priliku protiv Lokomotive mogao bi dobiti, veznjak koji se dugo oporavljao od ozljede i koji traži povratak na razinu forme koja ga je dovela u Serie A., rekao je Brlek.Naš veznjak s nestrpljenjem očekuje iduću sezonu u kojoj želi biti jedan od ključnih igrača Bijelo-plavih.