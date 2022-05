profesionalni tenis

Teniskog Centra Osijek

međunarodni turnir ITF Osijek Open

Croatian Tennis Pro Turnaments

Hrvatskog teniskog saveza

Teniski klub Tennis Talents Osijek

Trgu slobode

subotu 14. svibnja 2022.

igre s reketom i lopticama

Orqa FPV.one naočale

vrhunskom tenisu

nedjelju 15. svibnja

Tekst i foto: TK Tennis Talents Osijek

Najava:

Protekli tjedan obilježio jekoji se na velika vrata vratio u Grad na Dravi. Na terenimaod 9. do 22. svibnja održava se, koji je dio serijeu organizacijiU sklopu turnira,organizira druženje s građanima na, uod 11 do 12 sati. Za naše najmlađe sugrađane pripremljene su, a treneri će im pokazati i osnovne tehnike tenisa. Uz glazbu i dobru atmosferu, za djecu su pripremljene i razne nagrade. Događaj će upotpuniti ekipa iz poznate osječke IT tvrtke Orqa, koji će prezentirati svojeza pilote dronova i simulator, tako da će okupljeni će imati priliku, osim zaviriti u svijet tenisa, zaviriti i u svijet upravljanja dronovima.Tijekom prvog tjedna turnira gledatelji su imali priliku uživati u, a najveća uzbuđenja očekuju nas ovoga vikenda kada se igraju polufinala i finala ženske konkurencije. Subota je rezervirana za polufinalne susrete, dok nas finala u pojedinačnoj konkurenciji i u parovima očekuju u. Susreti u subotu i nedjelju započinju u 11 sati na centralnom terenu TC Osijek u Perivoju kralja Tomislava. Dodjela nagrada finalisticama planira se oko 13 sati. Pozivamo sve građane da dođu uživati u vrhunskom tenisu i odličnoj atmosferi.Detaljnije informacije o natjecanju i rasporedu mečeva moguće je pronaći na stranicama TK Tennis Talents Osijek