Tekst: Osijek031.com

Foto: OBZ.hr

Biciklijada pod nazivom „“, događanje je koje je u povodudanas organiziralaTijekom biciklijade, sudionici su upoznati sfinanciranih EU sredstvima, pet gradskih, pet županijskih projekata i dva preko Županijske razvojne agencije.Sudionike biciklijade pozdravio je župankoji je istaknuo kako je za razvojne projekte na području Osječko-baranjske županije do kraja ožujka ugovorenoiz EU fondova, od čega je do sada realizirano, a ostatak tih novaca trebao bi se utrošiti u proračunskom razdoblju pred nama.Anušić je ustvrdio kako je naša županija upo privlačenju sredstava iz EU fondova, ako ne i na samom vrhu. Spomenuo jekoji se u ovome trenutku realiziraju novcem EU fondova, poput Gospodarskog centra i zgrade novog sajamskog prostora, Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće, sustavi navodnjavanja te nova zgrada osječke 1. gimnazije za koju će se kroz mjesec do dva potpisati ugovor.", zaključio je Anušić.Pročelnica gradskog Upravnog odjela za programe EUrekla je kako taj odjel trenutno samo na području Osijeka provodi projekte vrijedne preko, a s velikim gradskim poduzećima poput, riječ je o projektima vrijednim preko milijardu kuna.Mlinarević je istaknula kako je rekonstrukcija Sakuntala parka bio samo početak obnove zelene infrastrukture u gradu. Kroz nadolazeće EU natječaje planira se revitalizacija i drugih osječkih perivoja i parkova poput parka Gradski vrt kako bi ih građani još više koristili. "", navela je Mlinarević.Ravnatelj Županijske razvojne agencijeistaknuo je kako se ovom biciklijadom žele pokazati mladima koristi od uključivanja i prijavljivanja projekata na EU fondove, da i oni sami pokažu inicijativu i razviju svijest kako europska sredstva mogu značajno povećati kvalitetu života na ovim prostorima.Pročelnica županijskog Upravnog odjela za turizamdodala je kako se sredstvima iz EU fondova financirajuna području turizma te kulturnog, povijesnog i prirodnog nasljeđa poput Centra mladih Stara pekara, Centra za posjetitelje u Tvrđi, e-mobilnosti građana koji provodi GPP, regionalnih centara kompetentnosti... Županija je također partner u transnacionalnom projektu „“ vrijednomčiji je cilj prozicionirati našu županiju kao odgovornu zelenu destinaciju.