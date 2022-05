12. svibnja

Tekst: HZJZ

Foto: Pexels.com/Ilustracija

Na danglobalno se obilježava. Kako je poznato, dan obilježavanja odabran je zbog datuma rođenja i sjećanja na čuvenu(1820-1910), utemeljiteljicu modernog sestrinstva, a koja je „“ stekla, između ostalog, radeći godinu i pol dana u britanskoj vojnoj bolnici tijekom Krimskog rata (1853-56).Obilježavanje ovog dana organizira još odgodine Međunarodno vijeće medicinskih sestara (International Council of Nurses), asocijacija koja ove godine slavi, a okuplja više od 130 nacionalnih udruga među kojima je i Hrvatska udruga medicinskih sestara. Slogan obilježavanja i ove godine ima isti početni dio: medicinske sestre – glas koji vodi, uz nastavak i osnovnu temu: ulaganje u sestrinstvo i poštivanje prava u ostvarivanju zdravlja za sve. Želja je time usmjeriti pažnju prema potrebi da se zaštiti, pruži podrška i naglasi važnost investiranja u sestrinsku profesiju što bi ojačalo i zdravstvene sustave u cjelini.Sestre se i dalje suočavaju s nedaćamai dalje pokazuju, ne odustaju pred izazovima, iako borba u takvoj radnoj okolini može ugroziti i njihove živote. Kroz proteklo pandemijsko razdoblje za svoj su rad doživjele dodatnu pohvalu javnosti, povećala se prepoznatljivost i važnost njihove uloge u društvu, no ipak za sada nisu toliko osjetile i neka ozbiljnija ulaganja u svoju struku od strane vlada i zdravstvenih sustava. Tako da je događaj obilježavanja njihovog dana ujedno prilika i poziv da vlade, zdravstveni sustavi, dodatno investiraju u obrazovanje, povećaju njihovo zapošljavanje, osiguraju pozitivno i sigurno radno okruženje, primjerene plaće, omoguće jednakost spolova kao i da značajnije uključe medicinske sestre u odlučivanje na svim razinama i o svim pitanjima u svezi zdravlja i zdravstvene zaštite.Naglašava se kako sestrinstvo može biti rješenje za problem globalno i stalno rastućih zdravstvenih potreba stanovništva. Ulaganjem u sestrinsku radnu snagu moguće je obnoviti, preobraziti i ojačati same zdravstvene sustave radi postizanja zdravstvene pravednosti. Investiranjem u sestrinstvo i poštivanjem prava moguće je učiniti da medicinske sestre budu još snažnije, otpornije, spremnije kao i zadovoljnije pri suočavanju s budućim izazovima.