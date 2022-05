topao i sunčan vikend

Tekst i foto: Osijek031.com

Pred nama je napokon. Ako ste planiraliili, vikend je idealan za to.Danas će prevladavati pretežno. Bez vjetra dnevna temperatura doZa petak prognostičari najavljuju, ali prema kraju dana porast naoblake. Jutarnja temperatura do, a dnevna doNešto hladnije očekuje nas u subotu. Prevladavat će. Uz slab do umjeren sjeverozapadni vjetar jutarnja temperatura do, a dnevna doViše sunca ponovno u nedjelju. Prevladavat će, a uz slab do umjeren sjeverni vjetar jutarnja temperatura do, a dnevna do