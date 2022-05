Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

petak, 13. svibnja

jednokratnog novčanog primanja

633 095 umirovljenika

411.058.700,00 kuna

Evo koliko će umirovljenika dobiti dodatak po iznosima:

63 501

do 1.600,00 kuna

1.200,00 kuna

76.201.200,00 kuna

101 945

od 1.600,01 do 2.100,00 kuna

900 kuna

91.750.500,00 kuna

280 237

od 2.100,01 do 3.100,00 kuna

600 kuna

168.142.200,00 kuna

187 412

od 3.100,01 do 4.100,00 kuna

400 kuna

74.964.800,00 kuna

inozemnim elementom

Tekst i foto: Osijek031.com

objavio je da ukreće isplatakorisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata.Za, odnosno korisnika mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj osigurano jeiz državnog proračuna.umirovljenika koji primaju mirovinu u iznosuisplatit će sejednokratno, i za to je osiguranoumirovljenika koji primaju mirovinu u iznosuisplatit će sejednokratno, i za to je osiguranoumirovljenika koji primaju mirovinu u iznosuisplatit će sejednokratno, i za to je osiguranoumirovljenikajednokratno će se isplatiti, i za to je osiguranoiz državnog proračunaKorisnicima mirovine s tzv.(korisnici koji uz hrvatsku mirovinu primaju i dio mirovine iz inozemstva te koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu), kao i korisnicima kojima su postupci ostvarivanja prava na mirovinu u tijeku (koji ispunjavaju uvjete za isplatu) jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u srpnju 2022. i o tome će korisnici biti pravodobno informirani.