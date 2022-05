od četvrtka do nedjelje od 12 do 18 sati

30 kuna

40 kuna

50 kuna

250 kuna

10 kuna

červrtak 12. svibnja 2022.

prodaja ulaznica

NK Lokomotiva

blagajnama Zapad,

www.ulaznice.hr

Bez COVID potvrda s punim kapacitetom

Cijene polugodišnjih i pojedinačnih ulaznica za utakmice HT Prve lige u sezoni 2021/22:

[klik za uvećanje]

Tekst: NK Osijek

Foto: Matej Volarević/Foto-arhiv031

Radno vrijeme blagajni bit će, a moguće je kupiti ulaznice za tribine Istok (), Zapad (), Ložu (), VIP (), dok ulaznica za djecu do 15 godina u pratnji roditelja na tribinama Istok i Zapad iznosina blagajnama Zapad stadiona Gradski vrt počet ćeza utakmicu protiv(prodaja ulaznica vršit će se isključivo nablagajne Istok više neće raditi). Radno vrijeme blagajni bit će od četvrtka do nedjelje od 12 do 18 sati, a moguće je kupiti ulaznice za tribine Istok (30 kuna), Zapad (40 kuna), Ložu (50 kuna), VIP (250 kuna), dok ulaznica za djecu do 15 godina u pratnji roditelja na tribinama Istok i Zapad iznosi 10 kuna. Ulaznice je moguće kupiti i online naSukladno odluci o prestanku važenja “Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja” na preostaloj domaćoj utakmici NK Osijek protiv NK Lokomotiva bit će dozvoljen puni kapacitet stadiona Gradski vrt bez potrebe predočenja EU digitalnih COVID potvrda.