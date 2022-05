Festival traminca

10. i 11. lipnja 2022.

Ilok

hotela Dunav

Marin Rendić

Bistro Apetit

Miloša Stojakovića

čokolaterije Aguara

Slavko Kalazić

Marko Baković Kosalj

Vinko Zovko

Đorđe Bikicki

Oskar Maurer

Brandt Thibodeaux i Courtey Geyer

Lucu Gardinija

Robert Parker

Marjana Simčića

Gazza Golosa

Lucianom Ferrarom

Robert Parker

Anne Marie

Vera Zima

Tomislav Ivanović

[Program]

Petak , 10. lipnja 2022.

+385981747108

Subota , 11. lipnja 2022.

+385981747108

Nakon stidljivog početka prije tri godine te dvogodišnjeg provlačenja kroz bespuća korone,će, doživjeti svoje četvrto izdanje. Mjesto održavanja je i dalje isto,, no lokacija svih sadržaja, od gala večere, radionica do izložbenog dijela i after partyja, ovaj put će biti u prekrasnom i bajkovitom ambijentuUsuđujemo se reći da će Festival traminca u svom četvrtom izdanju biti najspektakularniji i najjači po imenima sudionika i ponuđenih traminaca na kušanje, od kojih će neki upravo u Iloku imati svoju svjetsku premijeru.Ovogodišnji „izbornik“ gastronomskog dijela Festivala traminca, gala večere koja će se održati 10. lipnja, bit će, vlasnik i chef restoranaiz Zagreba. Marin će nam se predstaviti i u subotnjem dijelu programa, u kojem će, na jednoj od radionica, premijerno predstaviti hrvatskoj javnosti svoju kolekciju francuskih sireva s plemenitom plijesni – camembert, tomme blanche, brie, reblochon i formas, koje proizvodi u Lici u Janjoj Gori nedaleko od Plaškog.Ljubitelji traminca i čokolade doći će na svoje na radionici beogradskog čokolatijeraiz. Za Miloša traminac znači puno i nije mu bilo teško da na naš poziv potrudi se osmisliti tri posebne čokolade za tri različita predikatna vina Iločkih podruma - Izbornu berbu bobica, Izbornu berbu prosušenih bobica i Kasnu berbu. Tako će posjetitelji ove zanimljive radionice, na kojoj će Miloš objasniti zašto su traminci i čokolade idealna kombinacija, vidjeti kako u savršenom spoju s tramincima funkcioniraju mliječna čokolada s kozjim sirom i narančom, bijela čokolada s karamelom, jabukom, limunom, dinjom i cimetom te bijela čokolada s narančom s korom, dinjom, breskvom, cimetom i đumbirom. Nesvakidašnji i neuobičajeni događaj koji će za svakog ljubitelja čokolade i traminca biti prvorazredna poslastica o kojoj će dugo pričati!će ispričati priču o svojem raritetnom tramincu iz 2017. godine sa čak 18,5 posto alkohola, Vlado Krauthaker će premijerno predstaviti Muštru, kupažu traminca i muškata, a o sličnoj kupaži, Mustri, pričat će naši gosti iz fruškogorske vinarije Vinum. Iz baranjske vinarije Zajec predstavit će svoj Graminac, kupažu graševine i traminca, a o svojim prvijencima od te sorte pričat ćeiz Tomislavgrada iiz Žepča., regionalna senzacija s Fruške gore, upravo se na prvom izdanju Festivala traminca predstavio hrvatskoj javnosti s kasnije proslavljenim fantastičnim maceriranim tramincem Uncensored. Ovaj put Đorđe će predstaviti cijeli spektar svojih traminaca – Pet nat Victor 3, Makana 2016, Traminac 2017, Uncensored 2020 i Moma 2020, i objasniti zašto je Fruška gora idealno podneblje za tu sortu. Mentor i najbliži suradnik mu je velikiiz Hajdukova nedaleko od Subotice.Iz Sjedinjenih Američkih Država, iz vinarije Aquila Cellars, stiže nam vjerojatno najraritetniji traminac na svijetu, proizveden od grožđa uzgojenog na najvišoj nadmorskoj visini uopće na kojoj je netko posadio traminac., biodinamičari iz Paonije u Coloradu, svoj traminac iz vinograda iz 1920. godine na 2000 metara nadmorske visine kupažirali su s pinotom sivim i držali ga na pokožici 20-ak dana. Počašćeni smo što su nam Brandt i Courney omogućili da vam predstavimo njihovo vino.u Italiji zovu The Wine Killer, a njegove ocjene, objedinjene nazivom njegove internetske stranice Gardininotes, smatraju se uvjerljivim putokazom sudbine vina o kojima piše. Talijanski! Zahvaljujući maksimalnoj ocjeni, 100 bodova, koje je, primjerice, dodijelio Chardonnayu Opoka, prodaja vinau Italiji je eksplodirala. Luca piše tjednu kolumnuu Gazzetta dello Sport, a zajedno suređuje vodič Vignaioli e Vini d'Italia kojeg izdaje Corriere della Sera. Luca obožava Alto Adige, a kad je već tako – zašto ne bi svoju ljubav prema tramincima iz te regije, koju se smatra postojbinom te sorte, podijelio s nama. I to kroz veliki masterclass na kojem ćemo kušati selekciju najboljih traminaca iz Alto Adigea.Marc Tempé je, uz Domaine Weinbach i Zind-Humbrecht, jedina vinarija iz Alsacea koju jeza traminac Grand Cru Mambourg Selection de Grain Nobles nagradio s maksimalnih 100 bodova! Robert Parker je, inače, u svojoj karijeri sa 100 bodova ocijenio ukupno 250 vina iz Francuske. Marc Tempé i suprugasu u svoju vinsku priču ušli 1993. godine preuzimajući od roditelja nekoliko parcela s vinogradima. Od samog početka su se beskompromisno opredijelili za biodinamički uzgoj loze na tridesetak parcela raspoređenih u St. Hippolyteu, Hunawihru, Sigolsheimu, Kientzheimu i Zellenbergu, gdje im se nalazi i vinarija. Marca smo posljednji put posjetili u veljači i s oduševljenjem je prihvatio poziv za dolazak na Festival traminca na kojem će, osim četiri traminca, predstaviti i svoj najbolji rizling, silvanac, pinot sivi i pinot crni. Nakon ranijih gostovanja Michela Ginglingera i Juliena Trimbacha, te masterclassa Erica Zwiebela, master sommelijera, ovo je nastavak sjajnog uvida u alzašku scenu traminaca kojeg pružamo na svakom Festivalu traminca.Velikaje, nakon umirovljenja i napuštanja Iločkih podruma, nastavila proizvoditi vina sa svojim sinom Robertom. Ona će nam ispričati zašto je traminac i u njezinoj novoj, obiteljskoj vinariji, vrlo bitna sorta. A iz Kutjeva d.d. ispričat će nam zašto su se prošle godine odlučili ambicioznije krenuti u proizvodnju traminca.I za kraj, ne i najmanje bitno, jedan od vodećih regionalnih vinskih pisaca,, predstavit će najbolje tamjanike, koje će biti gostujuća sorta ovogodišnjeg Festivala traminca.Ove godine će za sve posjetitelje Festivala traminca iz Osijeka, Vinkovaca i Novog Sada 11. lipnja biti organiziran i – Traminac Express, prijevoz autobusima do hotela Dunav na izložbeni dio koji će trajati od 16 sati do ponoći.19:30 sati - GALA VEČERA, gost Marin Rendić, chef koji je u Zagrebu s velikim uspjehom vodi restoran Bistro Apetit by Marin Rendić.- Tartar od ribeyea/čips od kulena – Traminac Zima- Pastrva sous vide/badem/pesto od medvjeđeg luka – Traminac Trs;- Palenta/pileća jetrica/pjena od crvene paprike – Traminac Rosamal (Vinarija Papak);- Rižoto od butternut tikve/lički brie – Traminac Buhač;- Crna svinja/krema od mrkve i timjana/mlada mrkva u cikli – Traminac Principovac (Iločki podrumi);- Mandarina desert – Traminac izborna berba bobica (Vinarija Dragun)(Ulaznica za večeru koja uključuje šest slijedova hrane i šest različitih traminaca je 490 kuna. Broj mjesta je ograničen! Pošaljite rezervacije na mail:ili javite se na telefon:.)10.00-17.00 sati -- ALTO ADIGE – masterclass by LUCA GARDINI – najbolji traminci Alto Adigea;- GOSTUJUĆA SORTA – Tamjanika, masterclass by TOMISLAV IVANOVIĆ;- FRANCUSKI SIREVI IZ LIKE I TRAMINAC – Premijerno predstavljanje traminaca iz vinarija Zima, Zajec, Povratak, Baković Kaselj, Vinum i Krauthaker uz francuske sireve iz Like chefa Marina Rendića koji će, također, u Iloku doživjeti svoje prvo javno predstavljanje;- NEŠTO SASVIM DRUKČIJE – Marcellina, traminac iz vinograda u Paoniji u Coloradu na nadmorskoj visini od 2000 metara – najviši traminac na svijetu!- ĐORĐE BIKICKI – Regionalna senzacija koja se prvi put hrvatskoj javnosti predstavila upravo na prvom izdanju Festivala traminca, i to s fantastičnim maceriranim tramincem Uncensored. Ovaj put Đorđe će predstaviti cijeli spektar svojih traminaca i objasniti zašto je Fruška gora idealno podneblje za tu sortu. Mentor i najbliži suradnik mu je veliki Oskar Maurer iz Hajdukova nedaleko od Subotice.- MARC TEMPE – Veliko predstavljanje ove značajne alzaške vinarije koja je, uz Domaine Weinbach i Zind-Humbrecht, jedina vinarija iz Alsacea koju je Robert Parker, i to za gewurztraminer Grand Cru Mambourg Selection de Grain Nobles, nagradio s maksimalnih 100 bodova;- TRAMINAC I ČOKOLADA – Miloš Stojaković iz čokolaterije Aguara priredio je za tri različita predikata Iločkih podruma tri posebne čokolade napravljene samo za ovu prigodu.(Ulaznica za sve radionice je 500 kuna. Broj mjesta je ograničen! Pošaljite rezervacije na mail:ili javite se na telefon:. )17.00 – 24.00 – Izložba traminaca