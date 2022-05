Ivan Anušić

Ivan Radić

Osječko-baranjske županije

Regionalnog distributivnog centra za voće i povrće

107 milijuna kuna

19 mil. kuna

osnovnim školama već i vrtićima, domovima za stare i nemoćne, KBC-u Osijek, KBC-u Našice

dodatnu preradu

zadovoljstvo

deset gradova

Joško Franković

Projekt Gradnje

završni obrtnički radovi

Tekst: Osijek031.com

Foto: Osijek.hr

Župan, gradonačelnik Osijekai predstavnici proizvođača i proizvođačkih organizacija voća i povrća s područja, obišli su danas radove na izgradnjiOsječko-baranjske županije u Industrijskoj zoni Nemetin.Riječ je o dugo najavljivanom projektu vrijednomkoji će biti dovršen u rujnu ove godine, a nakon toga objekt će se opremiti i pripremiti za prihvat voća, povrća i drugih proizvoda te će se krenuti u potpisivanje ugovora s proizvođačima.Župan Anušić istaknuo je kako RDC treba zadovoljiti potrebe kompletne školske prehrane za sve osnovnoškolce na području županije u sklopu programa vrijednogkojeg OBŽ sufinancira u suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave. Cilj ovog projekta, pokrenutog prije pet godina, bio je rasteretiti roditelje troška školske prehrane, ali i omogućiti djeci da dobiju zdravu i kvalitetnu hranu na stol.Po izgradnji RDC-a ponudit će se suradnja ne samoi svim ostalim institucijama koje iskažu potrebu za svježim, domaćim voćem i povrćem pri čemu će RDC služiti kao prehrambeni „hub“, odnosno čvorište.Anušić je pozvao sve voćare i povrćare s područja OBŽ-a na suradnju jer RDC neće biti obično skladište, odnosno hladnjača, već će omogućiti ikroz sušeno voće, proizvodnju sokova, energetskih pločica i drugih proizvoda.Gradobačelnik Radić izrazio jedinamikom radova istaknuvši kako je RDC strateški projekt OBŽ-a ali i Grada Osijeka u kome je on partner. Od novog objekta očekuje da ojača konkurentnost naših poljoprivrednih proizvođača te da bude podrška osječkoj Gospodarskoj zoni u Nemetinu gdje su prve parcele već rasprodane, a u tijeku je popunjavanje novih parcela gdje se očekuje dolazak velikih investitora.Radić očekuje kako će RDC pomoći Osijeku da se zadrži među prvihu Hrvatskoj po svim gospodarskim pokazateljima, od broja zaposlenih, preko neto dobiti do ukupnog prihoda, te je obećao kako će Grad u suradnji s OBŽ-om nastaviti raditi na ovakvim strateškim projektima u interesu svih građana grada i županije., predstavnik izvođača radova, naglasio je kako su radovi u završnoj fazi, svi građevinski radovi su završeni, obavljaju sei privodi se kraju montaža ove sofisticirane tehnike. Radovi će u potpunosti biti gotovi kroz nekoliko mjeseci, potom slijedi probni rok.U RDC-u svi proizvodi će se nalaziti u kontroliranoj atmosferi, a plodovi će se čuvati tako da će se iz atmosfere izuzimati kisik a dodavati plinovi koji štite od kvarenja. Nudit će se i dodatno ovlaživanje te kontinuirana kontrola i praćenje svih parametara preko senzora čime će se osigurati mogućnost dugoročnog čuvanja i skladištenja plodova, čak i do dvije godine.