Pojedinačno prvenstvo Hrvatske u višebojima

Atletskog kluba „Slavonija-Žito“ Lana Barišić

najbolji rezultat

921 bodom

brončanom državnom medaljom

Eva Martinović

Petra Žulj

Rocco Martinović

Europsko mlađejuniorsko prvenstvo

Proteklog je vikenda (7.-8.5.2022.) održano dvodnevnoOdmah prvog dana, članica, ostvarujeza svoj klub: s osvojenimu kategoriji limača, u Osijek se vraća sDrugog su dana nastupile dvije predstavnice u četveroboju.debitantskim je nastupom ostvarila ukupno jedanaesto mjesto (1708 bodova) u kategoriji mlađih kadetkinja. Najveći gubitak pretrpjela je aktualna dvoranska državna prvakinja. Naime, u posljednjoj je, gotovo formalnoj utrci na 400m koja bi ju dovela do zlata, samo 10-ak metara pred ciljem pala, a s tim je padom i plasman pao na sedmo mjesto (1839 bodova).Uz njih je, van konkurencije, nastupio perspektivni skakač s motkom,, koji još od ožujka ove godine ima ispunjenu normu za. No kako je Hrvatski atletski savez propisao još jednu, višu normu koju Rocco treba ispuniti, to je i pokušao ostvariti ovim nastupom. Natjecanje je ipak završio skokom od 4,10m, što znači da je norma pričekati neku drugu priliku.