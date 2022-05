11. Tjedan karijera na Fakultetu organizacije i informatike (FOI) Sveučilišta u Zagrebu

od 23. do 27. svibnja 2022.

okupit će ove godine rekordnihiz svijeta, a studenti se na zajedničke aktivnosti prijavljuju putem jedinstvene, za njih na Fakultetu kreirane -Prije 10 godina nitko od studenata i nastavnika ovog varaždinskog fakulteta nije mogao ni sanjati da će danas, deset godina kasnije, jednodnevno događanje prerasti u cijeli tjedan prepuns najjačim poslodavcima u IT industriji, koji svoje klijente pronalaze u cijelom svijetu.Tjedan karijera već 11. put zaredom organizira FOI-jev Centar za podršku studentima i razvoj karijera , koji će i sam ovom prilikom proslaviti svojih. Bio je to prvi takav centar na nekom fakultetu u Hrvatskoj koji je suradnju ostvario do sada s više od, a danas svoju ekspertizu i iskustva prenosi i na druge fakultete koji su u procesu osnivanja takvih centara za studente.Ovogodišnjih rekordnih 70 poslodavaca predstavit će se studentima na tzv., mjestu za neformalno umrežavanje studenata i poslodavaca u FOI-jevom „“, gdje se svake godine traži mjesto više, stoga tvrtke svoje mjesto rezerviraju već početkom akademske godine. Razlog?za stručnim kadrom, koji vješto kombinira(informatika) i(ekonomija), koji se u tom interdisciplinarnom obliku obrazuje isključivo na ovom Fakultetu. Pored '' (koji nosi prepoznatljiv varaždinski identitet - Špancirfest) tu će biti i 40 vrlo atraktivnih tematskih radionica . Cilj je uključiti stručnjake iz poduzetništva u FOI-jev inovativni nastavni proces rada, u kojem se naglasak stavlja na provedbu modela učenja kroz rad - work based learning i model rješavanja problemskih zadataka – problem based learning. Tako će studenti će imati prilike naučiti nova znanja i vještine, povezati tehnološka znanja i inovacije s poslovnim aspektima struke, a program Tjedna karijera je namijenjen studentima svih godina i smjerova FOI-ja., uz opis pojedinih aktivnosti, objavljen je na stranicama Centra za podršku studentima i razvoj karijera CPSRK , a novost je i ta da se studenti prijavljuju kroz do sada u Hrvatskoj jedinstvenu aplikaciju CPSRKapp , razvijenu ove akademske godine, u kojoj svaki student FOI-ja kreira svoj '' profil i u kojoj su sadržane svekoje fakultet u suradnji s poslodavcima održava. Radionice, predavanja, pitchevi, studijska putovanja, ljetne škole – sve im je dostupno na jednom mjestu. Ujedno, aplikacija je osmišljena kao „“ za studente i poslodavce, koji temeljem ostvarenih zajedničkih aktivnosti i kontakata međusobno '', mogu se povezati te nastaviti poslovnu suradnju nakon studija. Aplikacija je osmišljena i kreirana sredstvima iz EU projekta Study4Career , a prilikom programiranja korištena je vlastita ekspertiza na Fakultetu. FOI je tu još jednom napravio iskorak u ranom razvoju karijera svojih studenata koji se obrazuju na informatičkim, poslovnim i ekonomskim studijskim programima.ERP development, debuggiranje aplikacija, blockchain tehnologije, mintanje i stakanje NFT-ova, SEO optimizacija i pozicioniranje, UTM dijagrami, međunarodna razmjena podataka i kriptovalute, smart industry produkti, web aplikacije i web development, low code platforme i programi – to i još mnogo tema bit će ove godine aktualizirano kroz radionice za studente na 11. Tjednu karijera! Vidimo se na FOI-ju