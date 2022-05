Rukometaši Osijeka

sezonu završavaju. U okviru posljednjeg 26. kola, na gostujućem su terenu uvjerljivo svladali momčads 25-32 pa napokon i službeno proslaviliNajavili smo utakmicu kao zahtjevnu za obje momčadi.imao jemotivirati svoje igrače za jedan ovakav dvoboj kada je Osječanima odavno sve riješeno, a rukometaši Preloga su se s druge strane borili za ostanak u ligi. To se vidjelo posebno u prvom dijelu susreta.Poveli su domaćini koji su u šestoj minuti postavili prednost 4-1, a već u 12. minutito je vodstvo povećao na 8-3. Zanimljivo, Preložani su imali čak šest sedmeraca u prvom poluvremenu, no tri nisu uspješno realizirana što je pomoglo Osječanima koji su, uglavnom kombiniranjem, uspjeli smanjiti razliku pa na odmor otići tek uz minimalan zaostatak s 13-12.U drugom dijelu susreta osječki prvotimci odmah preokreću rezultat u svoju korist. Prvo jeizjednačio, a ondapoentirao za vodstvo gostiju. Pokušali su rukometaši Preloga biti u koraku s Osječanima i držati barem neriješen rezultat. To im je uspijevalo sve do 38. minute kada jeu istoj minuti dvaput zatresao protivničku mrežu i odveo svoju momčad na 17-19. Pogotci Vukovića bili su presudni jer domaći sastav, unatoč pokušajima, više nije uspio izjednačiti.U 50. minuti izabranici Daga Kovačevića potvrdili su da je pobjednik ovog dvoboja jasan.pa dvaput– tim su redom tresli mrežu Preloga, a na semafor su šest minuta prije kraja postavili 21-28. Preostalo je mirno privesti utakmicu kraju, a konačan rezultat od 25-32 postavio jeiz domaćih redova.Raspoloženo je bilo dosta igrača pa je teško istaknuti. Kapetani pivotupisali su po pet pogodaka,četiri su puta zatresli mrežu, a zapažen je učinak imao i vratarOsječki sastav tako je odigrao svojuu Prvoj hrvatskoj rukometnoj ligi Sjever budući da je od sljedeće sezone ponovno član elitnog ranga hrvatskog rukometa. Od 1. HRL Sjever oprostili su se pobjedom i na najbolji način zaključili sjajnu sezonu. Nakon slavlja nad Prelogom, vođa momčadi na terenu, kapetan Matej Zrno, preuzeo je pehar za prvaka 1. HRL Sjever od izaslanika Hrvatskog rukometnog saveza, a to je uz pjesmu proslavio sa svojim suigračima.Na vodećoj poziciji s 44 osvojena boda, čak pet više od drugoplasiranog KTC-a, te uz samo tri poraza, Osječani zaključuju ovu izazovnu sezonu, donose pehar u klupske vitrine i zasluženo se vraćaju među najbolje hrvatske rukometne klubove.