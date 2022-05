dvorca Tikveš

[Foto: Kreativna agencija Adverta][7.5.2022.]

Interpretativnom šetnjom kompleksa, a koju je vodila nadvojvotkinja, počeo je. Festival je to koji je dio projekta, a za cilj ima podržati održivina lokalitetima uz. Tom prigodom pripremljen je program koji je bio podijeljen u tri dijela. Prvi dio bio je tematski vezan uz, a to je bilo atraktivno za sve posjetitelje, od starijih pa do onih najmlađih. Prezentirana je prava, a posjetitelji su imali priliku i okušati se u borbi s legionarima. A dok su se jedni okušali u borbi, drugi su uživali u tradicijskoj rimskoj hrani.Posebnost TIKfesta bila je, između ostalog,pa je dolazak na festival bio moguć isključivo organiziranimili primjerice, a pohvalno je bilo vidjeti baš takve goste. Osobnim automobilom nije bilo moguće doći. Dolasci posjetitelja su se izmjenjivali, a drugi dio programa bio je rezerviran za. Osim interpretativne šetnje, drugi dio programa bio je poseban za najmlađe posjetitelje jer održavale su se dječje igre na otvorenom u suradnji s. Za one nešto starije i ljubitelje gastronomije, održane su i radionice pripreme šarana na rašljama i graha u ćupu što je bilo izuzetno posjećeno, a mnogi su kasnije i uživali u tim domaćim tradicijskim jelima.Veliki broj posjetiteljaniti vrijeme koje je izgledalo kao da neće biti naklonjeno, međutim prekrasankoja okružuje kompleks dvorca Tikveš jednostavno je. I na kraju, posljednji dio programa bio je posvećen plemićima i pučanima u Tikvešu. Ponovno su djeca uživala i u ovom programu jer mogli su praviti pravi Rimski vojni tabor ili u likovnoj radionici učiti crtati grb svoje obitelji. Prezentirana je i moda visokog građanstva sredine 19. stoljeća, a odjevne kombinacije bile su mnogima zanimljive. U veselom raspoloženju brzo je prošao dan u kojem jeOsmijesi na licima posjetitelja potvrda su da TIKfest mora postati tradicija, jer nema puno festivala ovakvog tipa koji nude edukativan, a opet zabavan sadržaj za sve uzraste. Baranjska povijest zaista je bogata, a s ovim festivalom možemo ju svake godine oživjeti barem na jedan dan, jer ta povijest je naše blago i na to moramo biti ponosni.Tikfest se održao u sklopu projekta Interreg Danube Transnational Programme, a sufinanciran je sredstvima Europske unije (ERDF, IPA, ENI) i Danubeparks.