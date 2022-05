izvođenja radova na rekonstrukciji vrelovodnih instalacija

ponedjeljka 9. svibnja predvidivo do četvrtka 15. rujna 2022.

privremena regulacija prometa

Ulica Zeleno polje (jug INA) – Ulica M. Lanosovića – Vukovarska cesta – Gorička ulica – Ulica Matije Gupca – Trg B. J. Jelačića – Park k. K. Kosača – Ulica Cara Hadrijana

Privremena regulacija prometa I., II. i III. faze obuhvaća:

obustavu prometa

obustavu biciklističkog prometa i preusmjerenje pješačkog prometa

Zbog početka, od, uspostavlja sena dioniciza vrijeme prekopa nerazvrstane ceste Ulice Cara Hadrijana na dionici od križanja Ulice Cara Hadrijana i Ulice k. P. Svačića (HEP Plin d.o.o.) do kućnog broja 3 (ulaz u HEP Toplinarstvo d.o.o.) u razdoblju od 11. svibnja predvidivo do 15. srpnja 2022.,za vrijeme prekopa nerazvrstane ceste Ulice Marijana Lanosovića, te otežano prometovanje u zoni križanja Ulice M. Lanosovića i Ulice Vukovarska cesta u razdoblju od 10. svibnja predvidivo do 12. kolovoza 2022.,u Ulici Cara Hadrijana na dionici od križanja s Ulicom k. P. Svačića do Ulice J. Huttlera. Privremena regulacija pomjerat će se ovisno o mjestu izvođenja radova na predmetnoj dionici, a trajat će u razdoblju od 9. svibnja predvidivo do 15. rujna 2022.