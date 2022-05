olicijske uprave osječko-baranjske

Tijekom vikenda na području Pevidentirali smoosobnih automobila ikoji su upravljali pod utjecajem alkohola.Osim alkohola, policijski službenici su evidentirali jošod kojih je bilo 129 prekršaja prekoračenje brzine kretanja vozilom, 22 prekršaja nekorištenje sigurnosnog pojasa, 18 prekršaja nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 2 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 4 prekršaja upravljanje pod zabranom, 2 prekršaja upravljanje neregistriranim vozilom i 39 ostalih prekršaja.Najveća prisutnost alkohola u krvi evidentirana je u petak, 6. svibnja, oko ponoći, u, kada su policijski službenici u nadzoru prometa zaustavili osobni automobil kojim je upravljaoiz Bjelovara. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.U subotu, 7. svibnja, u, oko 00,10 sati, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Vozač osobnog automobila,nije se kretao sredinom obilježene prometne trake te je. Evidentirana mu je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 16300 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 4 negativna prekršajna boda.Oko 11,35 sati, na autocesti A 5, relaciji, u prekoračenju brzine kretanja evidentiran je osobni automobil marke. Vozač se kretao osobnim automobilom brzinom odna sat na mjestu gdje je brzina ograničena nana sat. Za počinjeni prekršaj predviđena je novčana kazna do 15000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 3 negativna prekršajna boda.Jučer, 8. svibnja, oko 23 sati, u, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Vozač osobnog automobila,iz Višnjevca, nije se kretao sredinom obilježene prometne trake te je. Evidentirana mu je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 21300 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova. - izvijestili su iz policije.