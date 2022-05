Osijek

Maksimiru

borbu za titulu prvaka Hrvatske

3:0

obrani naslova

trećem mjestu

Hajdukom

Cheberko

Dinamo ima previše kvalitete da bi ispustio vodstvo od 1:0 i igrača više na terenu. Probali smo kasnije nešto učiniti s izmjenama, ali je bilo jako teško doći do nekih izglednih prilika. Ovaj je rezultat na kraju zaslužen, mogao je biti i veći da Ivušić u više situacija nije spašavao. No, do isključenja Cheberka smo bili konkurentni, imali neke šanse i polušanse, dok nam Dinamo u tom razdoblju utakmice, osim gola, nije nešto posebno stvorio. Isključenje je bilo nepotrebno jer su oba prekršaja bila na centru igrališta i Cheberko nije pritom dobro reagirao, ali što da se radi. Htjeli smo najbolje, da nam igrači budu agresivni na terenu i dogodile su se pogreške

Nenad Bjelica

„Ipak nam treba nešto više“

ne može pokvariti

Realno govoreći, ta su dva kluba najviše pokazala i zasluženo su ostali u utrci za prvaka. Bili su bolji i završili ispred nas na ljestvici, treba im na tome čestitati. Mi smo postali konkurentni u borbi za titulu, međutim, da bismo to i ostvarili ipak nam treba nešto više od ovoga.

Lokomotivom i Goricom

Uopće nam ne može biti svejedno. Želimo okončati sezonu kako to ova momčad i zaslužuje, kao i naši navijači koji su nas bodrili i u ovom derbiju te im na tomu zahvaljujem. Nadam se da će tako biti i u dvije posljednje utakmice.

Tekst: NK Osijek

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

Ostao jebez ikakvih izgleda u, a time i okončao. Modri su uvjerljivo slavili si približili se, dok je naša momčad nasa četiri boda zaostatka za drugoplasiranim. U prvom poluvremenu derbija u Zagrebu nisu Bijelo-plavi bili u nekom podređenom položaju do trenutka kada je zbog dva žuta kartona u svlačionicu morao. Kasnije je sve bila jednosmjerna ulica i domaćin je redao prigode, uz još dva postignuta gola., izjavio jeJasno je da Osijek višeračunicu Dinamu u preostala dva kola, a i Hajduka će biti jako teško preskočiti iz sadašnje perspektive.Preostaju nam još ogledi s, a bez obzira na ispadanje iz utrke za prvaka, ne može i ne smije biti ravnodušnosti kada je u pitanju učinak u samom finišu sezone.