Ugostiteljsko-turističkoj školi

stručni skup odgojitelja, učitelja i profesora nastave na hrvatskom jeziku u Vojvodini

Ivan Anušić

Obrazovanje na hrvatskom jeziku

To trebamo poticati i njegovati. Osječko-baranjska županija već pet godina je aktivno prisutna u hrvatskoj zajednici u Republici Srbiji, a sudjelujemo i u realizaciji svih njima bitnih projekata, bilo na području obrazovanja, kulture i drugih sfera života, pokušavajući nadomjestiti nedostatak financijskih sredstava. Nama je važno da smo kontinuirano prisutni uz naše ljude ondje, a u suradnji s Vladom RH i nekoliko drugih županija i dalje ćemo nastaviti pomagati zajednici Hrvata u Vojvodini. Želja nam je da hrvatska nacionalna manjina u Republici Srbiji uživa ista prava kao i srpska nacionalna manjina u Hrvatskoj

Margareta Uršal

izuzetno važno

Oko tisuću učenika je uključeno u programe nastave na hrvatskom jeziku u Republici Srbiji, bilo prema modelu A ili modelu C. Što se tiče izazova s kojima se susrećemo, jedan od njih je osnivanje Hrvatskog školskog centra u Subotici koji je jedan od naših ciljeva da bismo izdignuli kvalitetu nastave, potom nabava udžbenika za nastavu na hrvatskom jeziku te organizacija izvannastavnih aktivnosti.

Miranda Glavaš Kul

Hrvatski jezik kao primarni jezik se u Vojvodini uči u pet osnovnih škola, a u drugim školama je to prema modelu C, dakle samo njegovanje hrv. jezika i kulture. Uz to, nastava se pohađa i u trima srednjim školama, a jedna od njih je gimnazija

U osječkoj, u subotu, 7. svibnja 2022. godine održan jekojem je nazočio i županu Republici Srbiji odvija se od 2002. godine prema dva modela: Model A – cjelovita nastava i model C - nastava na srpskom jeziku uz izučavanje hrvatskog jezika s elementima nacionalne kulture. HNV je ustanovilo niz poticaja za djecu u nastavi na hrvatskom jeziku kako bi obogatili nastavu i vannastavne aktivnosti, a poticaje uglavnom osiguravaju uz potporu RH.Župan Ivan Anušić naglasio je kako je obrazovanje temelj opstojnosti Hrvata u Vojvodini, ali i svuda gdje žive izvan matične države.– kazao je župan.Predsjednica Odbora za obrazovanje HNV iz Vojvodineistaknula je kako im je ovakvo predavanjejer govornike na hrvatskom jeziku mogu čuti samo u Hrvatskoj te se osvrnula na izazove s kojima se susreću u poučavanju u Republici Srbiji.Pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i mlade OBŽnaglasila je kako je Upravni odjel uvijek na raspolaganju hrvatskoj zajednici u Vojvodini za ovakve i slične aktivnosti.– zaključila je Glavaš Kul.