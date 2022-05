Pojedinačno i ekipno prvenstvo Hrvatske u katama za kadete, juniore, mlađe seniore i veterane

Subota 7. svibnja bila je rezervirana za ovogodišnje. Domaćin je bio. Na natjecanju su sudjelovali i klubovi iz Osijeka.Rezultate pročitajte u nastavku..Ovogodišnjeodržano je u Slavonskom Brodu u subotu 07.5.2022.Nije prošlo ni pola godine od zadnjeg PH (2021.) a HKS je morao požuriti s održavanjem PH u 2022. zato što se ovogodišnje Prvenstvo Europe održava početkom mjeseca lipnja u Republici Češkoj.nastupio je s dvoje natjecatelja, u tri natjecateljske kategorije.U vrlo zahtjevnoj konkurenciji posebice kod kadetkinja i kadeta, Katia je izborila finale u obje kategorije(kadetkinje 14-15 godina i juniorke 16-17 godina). U svojoj primarnoj kategoriji kadetkinjaostvariti najbolji rezultat, gdje gubi u napetom finalu od natjecateljice iz Slavonskog Broda, pa se nažalost mora pomiriti sa! Katia je skupila jete nastupila također u kategoriji juniorki (protivnice starije od nje dvije do tri godine), ali nažalost sudci joj ne dopuštaju osvajanjejer su pobjedu dosudili protivnici s vrlo malom bodovnom razlikom. I pored svega navedenog Katia i njen trenerulaska u reprezentaciju Hrvatske i nazočenja na zajedničkim vikend pripremama koje će se uskoro održati u gradu Zagrebu gdje će se okupiti najuspješniji/e kadetkinje, kadeti, juniori, juniorke, mlađi seniori i mlađe seniorke iz cijele Hrvatske.Katia i nadalje ostajegrada Osijeka i OBŽ.Franov nastup na ovogodišnjem PH bio je solidan ali konkurencija je bila izuzetno velika i nije mogao ostvariti bolji rezultat i plasman.U Slavonskom brodu je održano PH-e u katama pojedinačno i ekipno za kadete, juniore i U21 kategoriju.Najvrjedniji rezultat u klub donose djevojka,, koje su kao kata tim osvojile 3. mjesto i brončanu medalju.U pojedinačnim nastupima na korak do medalje su ostali juniori mlađi seniorkoji su kroz eliminacije došli do meča za medalju koji nažalost nisu riješili u svoju korist.Zapažen nastup su imale ikoje su se u svom prvom nastupu u starijim kategorijama uspjele plasirati u drugi krug eliminacija.