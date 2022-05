visoke temperature

Tijekom ljetnih mjeseci obavit će se niz radova na revitalizaciji vrelovodne mreže u gradu Osijeku. Nastavit će se realizacija projekta sufinanciranog iz EU fondova na zamjeni spojnog vrelovoda od TE-TO Osijek do Toplane Pogona Osijek. U Tvrđi će se provesti deniveliranje vrelovodne mreže i izgradnja novih raspleta, a u Blok centru I će se zamijeniti dionica magistralnog vrelovoda.



Ukupna duljina trasa na kojima će se izvoditi ovogodišnji radovi u gradu Osijeku iznosi oko 4,2 kilometara

Što se tiče utjecaja cijene plina kao primarnog energenta u proizvodnji toplinske energije na prodajnu cijenu toplinske energije, ističemo da je HEP zahvaljujući pravodobnoj nabavi plina za rad termoelektrana-toplana, koje su glavni izvor toplinske energije, za ogrjevnu sezonu 2021./2022. bio u mogućnosti amortizirati potrebu povećanja cijena toplinske energije. Naše poslovne odluke u vezi s cijenama toplinske energije uskladili smo s paketom mjera Vlade Republike Hrvatske, usmjerenima na ublažavanje pritiska porasta cijena energenata na životni standard građana. Sukladno navedenim mjerama, temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost počevši od obračunskog razdoblja za travanj 2022. na računima za toplinsku energiju primjenjujemo PDV po stopi od 13 posto, umjesto dotadašnjih 25 posto. U ovom je trenutku teško procijeniti koliki će biti utjecaj cijene plina na ukupni trošak proizvodnje toplinske energije u idućoj ogrjevnoj sezoni, ali je izvjesno da će moguće povećanje konačne cijene biti značajno kompenzirano spomenutim smanjenjem PDV-a.



Što se pak tiče utjecaja kretanja veleprodajnih cijena plina na krajnju cijenu plina za kućanstva, napominjemo da cijene plina za kućanstva koja koriste javnu uslugu opskrbe donosi Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA). HERA je utvrdila cijene za razdoblje do 31. prosinca 2022. i za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. Propisane cijene dužni su primjenjivati svi opskrbljivači u obvezi javne usluge. U istom razdoblju na snazi su i mjere koje je donijela Vlada RH s ciljem ublažavanja porasta troškova za plin

Tekst i foto: Osijek031.com

Obzirom nate na činjenicu da smo ušli u mjesec, postavilo se pitanje kada ćetekuća. To i neka druga pitanja uputili smod.d. za detaljnije informacije.Što se trajanja tekuće sezone grijanja tiče, prema Općim uvjetima za isporuku toplinske energije ogrjevna sezona započinje najranijei traje najkasnijenaredne godine. S obzirom na povoljne vremenske uvjete, HEP-Toplinarstvo će ogrjevnu sezonu 2021./2022. završiti ukada će započeti satoplinskih podstanica.Obzirom da se ljetni mjeseci koriste zatoplovodne infrastrukture, zanimalo nas je što je u planu za obnovu na području grada Osijeka za ovo ljeto.“, odgovaraju iz HEP-a Toplinarstvo.Obzirom na trenutnu situaciju ui trzavice s, mnogi se pitaju ima li razloga za bojazan da će doći dos opskrbom plinom iduće sezone te jesu li HEP u Osijeku ali i na razini Hrvatske spremni za potencijalno izazovnu zimu? Iz HEP-a poručuju kako se problem dugoročno sigurne opskrbe plinom za Europu nastoji riješitina razini Europske unije. U rješavanje tog problema uključile su se sve nacionalne vlade.je krajem travnja donijelo Odluku o proglašenju ranog upozorenja vezano uz razinu kriznih stanja zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske. Tom odlukom planira se podzemno skladište plina Okoli zapuniti na razinu oddo početka nove ogrjevne sezone, odnosno do 1. studenog 2022.Uz dobavu plina putem LNG terminala to će jamčitiplinom u Hrvatskoj u idućoj ogrjevnoj sezoni. Hrvatska elektroprivreda kao jedan od najvećih kupaca i potrošača plina u Hrvatskoj dat će pun doprinos aktivnostima Vlade i Ministarstva na rješavanju problema s opskrbom plinom.Danadošlo je doza kućanstva, no u međuvremenu je došlo dopa smo pitali očekuju li u HEP-u Toplinarstvo još neku korekciju cijena, odnosno poskupljenje do početka iduće sezone grijanja?“, stoji u odgovoru HEP-a Toplinarstvo.Za kraj smo upitali kada možemo očekivati početak iduće sezone grijanja, a dobili smo odgovor kako, u skladu s Općim uvjetima za isporuku toplinske energije, razdoblje spremnosti za početak sezone grijanja započinje 15. rujna, tako da će ogrjevna sezona 2022./2023. započeti nakon 15. rujna 2022., kada vremenski uvjeti to budu zahtijevali.