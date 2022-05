Bijelo-plavi

Tekst i foto: NK Osijek

u nedjelju kodna Maksimiru (20 sati) utražit će vrijedne. Bez, ali s puno želje za dokazivanjem nakon dva slabija nastupa., rekao jekoji je dao naslutiti da bi se na Maksimiru u kadar mogao vratitiZa pobjedu na gostovanju kakvo je Maksimirtrebat ćeu svim fazama igre, a da su to sposobni ostvariti pokazala su posljednja dva sraza s Modrima.U Gradskom vrtu su skautirali Modre koje će u četvrtom ovosezonskom ogledu voditiRazmišljanja svlačionice prenio je desni branič, rekao je Bartolec.Rezultatska prilika koja se otvararazlog je i za optimizam među prvotimcima Osijeka.[iSve je pozitivno, na treningu i van terena, svi zajedno se družimo, vjerujemo u ono što radimo. Borili smo se 33 kola da dođemo do ovoga, pobjedom na Maksimiru smo unutra, sve je na nama. Imali smo dva lošija rezultata protiv Rijeke i Istre 1961, ali cijelu sezonu smo radili naporno i vratilo nam se kroz to što je Dinamo kiksao, opet nam se pružila prilika da budemo u vrhu.[/i]Bartolec se protivvratio u momčad nakon što je od kraja istarskog dijela priprema bio izvan travnjaka zbog ozljede stopala., zaključio je Bartolec.