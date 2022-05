od ponedjeljka do petka

servisne informacije

struje, plina, vode

prognoza

DHMZ prognoza

Hrvatske elektroprivrede

Osijek

od 8:00 do 13:00 sati

od 8:30 do 11:00 sati

od 9 :00 do 12:00 sati

od 12:00 do 15:00 sati

Sarvaš

od 9:00 do 12:00 sati

Višnjevac

od 8:30 do 12:00 sati

od 11:00 do 14:00 sati

Napomena

Bez plina

Osijek

G.Č. Retfala

od 10:00 do 12:00 sati

Višnjevac

od 9:00 do 13:00 sati

Program za kino i kazalište:

Kazalište

Kino:

Događaji:

Promet

Svakog dana,, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudiisključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez, kakva će biti, popis događanja za taj dan..: Umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a uglavnom u središnjim i istočnim predjelima unutrašnjosti i ponekim pljuskom s grmljavinom. Jutarnja temperatura do 15°C, a dnevna do 20°C.Izobavještavaju građane da su za danas planirani radovi:- Zaostroška 2-10 i 1-11, Velaluška 1, Trpanjska 1-5, Tovarnička 1-7, Pulska 2-4 i 1-3, Porečka 1-41 i 10-12, Opatijska 3-7 i 2-4, Labinska 2-24, Humska 6-8 i 5-7, Gradačka 2-14- Bistrička 41-95 i 48-66- Antuna Kanižlića 2-48a i 9,13- Murterska 16-18 par, 22-40 par, 40/a, 40/b, 40/c, 1, 1/a, 3-25 nep, 29-41 nep, Ulica Josipa Reihl-Kira 73, 73/b, 73/c, Velaluška 2-4 par, 1-3 nep- Osječka 53, Lovre Matačića 1-9 i 2-20, Dravska 1-53 i 2-78- Vladimira Nazora 2-40- Bana Josipa Jelačića 113-177, Ivane Brlić Mažuranić 1-13: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.- Prenjska ulica (kbr. 71/78 ), Kolodvorska ulica (kbr. 99-175/82-146)- Lugarski put II, Ulica Dinka Šimunovića, Ulica Stanka Vraza