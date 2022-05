Osijek

elitni rang hrvatskog muškog rukometa

slavljeničkoj atmosferi Zrinjevca

lideri Prve hrvatske rukometne lige Sjever

Virovitice

emocijama i dobrom energijom

Ivan Radić

Robertom Seligmanom

Dagu Kovačeviću i Kreši Tomasu

priznanje Osječko-baranjske županije za doprinos razvoju rukometa

Dubravko Ižaković

Športske zajednice OBŽ

neće voditi

bogatu igračku karijeru

Osječani preokrenuli u drugom dijelu, Ninaj bljesnuo u 15 minuta

Dominika Šimatića

Matej Zrno i Tomislav Babić

Kuštrim Ninaj

Proslavili uspjeh s mlađim uzrastima kluba

Osijek ale, Osijek ale

Došli su dečki iz Virovitice koji su zaista dali sve od sebe, borili se i bili opasan protivnik. No, mi smo pokazali razliku u kvalitetu. Pokazali smo zašto idemo u Premijer ligu i zašto smo dva kola prije kraja osigurali taj ulazak u viši rang

„Svi ćemo izgorjeti za ovaj grb i ovaj dres“

Nama je bio cilj ove ili sljedeće godine ući u Premijer ligu. Takav je bio dogovor, a mi smo ga ostvarili odmah prve sezone. Pokazali smo svoju volju i želju za treniranjem kroz stvarno mnogobrojne treninge ove sezone. Dok su svi radili pauze, mi smo trenirali s jednim ciljem, a taj cilj je bio ulazak u Premijer ligu

Što se tiče konkurentnosti, ja sam siguran da ova sadašnja ekipa ima što tražiti u Premijer ligi. Kao što ste vidjeli, dolazile su i najbolje ekipe iz Premijer lige na Zrinjevac, a neke od njih su odlazile pognute glave. Jedino što vam mogu reći je da će svi suigrači, svi članovi ove ekipe, ostaviti srce na terenu i da će izgorjeti za svaku pobjedu u Osijeku, a i u gostima

Tekst i foto: RK Osijek

se nakon 12 godina vraća u. Doduše, to je matematički bilo osigurano još u srijedu, no sada su unaši rukometaši još jednom dokazali da su. U sklopu 25. kola, u posljednjoj domaćoj utakmici ove sezone, s 27-24 svladali su momčadkoja je dugo pružala otpor ne bi li se izborila za bitna dva boda u borbi za ostanak.Zrinjevac je u subotu prštao, a održana je i kratka svečanost uoči samog početka susreta. Prvo su predstavljene mlađe generacije našeg kluba, a onda je gradonačelniksa svojim suradnikom za sport,, uručio prikladne dresove treneru, predsjedniku i tada još uvijek aktualnom igraču. Također, Krešo Tomas dobio je i, a to mu je uručio, glavni tajnik. Osim što se istaknuo njihov doprinos osječkom rukometu, željelo im se zahvaliti na dosadašnjim funkcijama u klubu.Naime, Dag Kovačević od iduće sezone višeprvi sastav RK Osijeka, već će obnašati ulogu sportskog direktora. S druge strane, Krešo Tomas je nakon 25 godina odlučio zaključiti svoju, a ova je subota, kada njegov Osijek slavi plasman u Premijer ligu, bila simbolična prigoda. Uz ovacije s tribina krenuo je od prve minute, a prvi je i zatresao mrežu za osječki kadar.Kada je klupski cilj ostvaren dva kola prije kraja, odmah u prvoj sezoni, teško je motivirati igrače za jedan ovakav ogled. To se posebno vidjelo u prvom poluvremenu koje je s rezultatom 9-10 pripalo gostujućoj momčadi. Prvi dio susreta obilježila je i neugodna ozljeda. Tribine su umuknule i nije dobro izgledalo, no pomogla je pravovremena intervencija liječničke službe pa je desni vanjski s tribina odgledao ostatak susreta. Ispostavilo se da je mu je iskočio zglob, no prava težina ozljede znat će se tek nakon detaljnijih pregleda.Drugi dio utakmice Osječani su otvorili nešto ozbiljnije. Već na početku krenuli su lomiti snažan otpor Virovitičana kojima bi eventualna dva boda itekako značila u borbi za ostanak u ligi.odmah su na početku preokrenuli rezultat i doveli svoju momčad u vodstvo s 11-10. A ubrzo se osječki kapetan, u kombinaciji s Ninajem i Jurićem pobrinuo i da se ta prednost poveća.Posebno raspoložen bio je upravokoji je u manje od 15 minuta postigao pet pogodaka pa u 50. minuti postavio 22-19 na semaforu. Kako je to i inače bilo ove sezone – osječki prvotimci mirno su priveli utakmicu kraju te se od domaće publike na Zrinjevcu za ovu sezonu oprostili pobjedom.“, slavili su izabranici Daga Kovačevića s mlađim uzrastima kluba, ali i ostalim navijačima na tribinama. Polaznici naše rukometne akademije i ranije su tijekom utakmice dizali su atmosferu u Zrinjevcu dok su gledali kako njihovi sportski uzori, pa čak i neki treneri, pišu klupsku povijest.Raspoložena je bila čitava momčad pa se čak 12 igrača upisalo u strijelce. Ipak, najefikasniji bio je Kuštrim Ninaj sa šest pogodaka, a prati ga Matej Zrno koji je pet puta zatresao mrežu. Upravo je kapetan osječkih redova stao pred kamere i prokomentirao dvoboj., odmah je istaknuo Zrno.Da je ova sezona za pamćenje, svjestan je i kapetan. Javnost je bila pomalo skeptična kada se na ljeto najavila borba za plasman u Premijer ligu, no Osječani su sve razuvjerili sjajnom sezonom., objašnjava naš lijevi vanjski.Osječki je sastav već ove sezone, u utakmicama osmine finala i četvrtfinala Kupa, pokazao da se itekako može nositi s klubovima iz Premijer lige.No, sljedeće će sezone premijerligaši ipak biti stalni gosti Zrinjevca pa je pitanje koliko Osijek može biti konkurentan u takvim dvobojima.- za ovaj grb i za ovaj dres, zaključuje kapetan.Osijek se vratio. Nakon dugih 12 godina, Grad na Dravi ponovno ima člana Premijer lige i vraća elitni hrvatski rukomet u Zrinjevac.