najveći live gaming event

Reroot d.o.o.

Reroot Gaming

64 igrača

Gallasandalla, OpaJopa, RaginJunker, Anril, Sega i Pvt Mole

Lea Ivaneka

Ivana Galenića

Hrvatske, Njemačke, Austrije, Švedske, Bosne i Hercegovine te Srbije

All Star Weekend

24 igrača

Po čemu je ovo najveći gaming event u Hrvatskoj

74 igrača

Matej Iskrić

Hrvoje Mrkonjić

Ivan Galenić

Matej Iskrić

Danijel Jurić

Eugen Vidović

Hrvoje Mrkonjić

Tomislav Štimac

Matej Sučić

Matej Iskrić

Tomislav Štimac

Vinko Pasarić Delić

Petar Malbašić

Antun Augustović

Marko Vinčić

Josip Šupe

Valentino Valentaković

30 evenata

Tekst: Mateja Rupčić

Foto: Marko Banić

Najava:

U Osijeku je protekli vikend (od 29 travnja do 1. svibnja) održanu Hrvatskoj. Cijeli event je u organizaciji full service agencijeugostio jevideo igre Call of Duty: Warzone, među njima su bili i popularni gameri, tiktokeri i youtuberi kao što su. Osim igre Call of Duty: Warzone, na eventu se održao Fortnite Battle između igrača‘’Arcadexa’’ i‘’Gallasandalla’’, u kojem je pobjedu odnio Gallasandalla.Igrači su došli iz cijele. S obzirom na interes i brojnost igrača, event se održao u sportskoj dvorani, koja je pretvorena u pravu gejmersku arenu.nije bio natjecateljski event već su se na njega mogli prijaviti svi koji su željeli, a svi sudionici imali su plaćen smještaj i hranu u Hotelu Osijek.27. travnja imali smo izvlačenje igrača koje se prikazivalo uživo na našem YouTube kanalu Ovo je drugi po redu ALL STAR WEEK koji smo organizirali. Na prošlom sudjelovalo je, a idući koji pripremamo bit će još bolji i veći.? Ne možda po tome što je na njemu bilo 74 igrača ili po kvadraturi prostora, bio je najveći zato što smo napravili nešto što nitko drugi nije.Okupili smou predivnom Osijeku. Streameri, YouTuberi, naši fanovi, ljudi koji su vidjeli samo prijavu za turnir i ono najbitnije prijatelji. Htjeli smo dati priliku ljudima od kojih neki dvije godine igraju zajedno da se prvi put upoznaju uživo da spoje glas s licem. Vidjeti kako svi podržavaju jedni druge kada izgube jedni od drugih to je čar koju smo stvorili to je community koji gradimo. A to smo i napravili i zbog toga smo napravili najveći event.Najuspješniji pojedinačni natjecatelji bili su- “Random” koji je odnio pobjedu u kategorijama Solo sniper Caldera, Ultimate sniper, Top killer, a ujedino je bio i MVP cijelog turnira.- “Tratinčica” koji je osvojio nagrade u kategorijama Solo sniper Rebirth, Solo ultimate champion, Solo ultimate killer i Solo kill Caldera i- “Gallasandalla” u kategoriji Solo win Caldera.U grupnom dijelu natjecanja nagradu je osvojila u kategoriji Duo Caldera ekipa November u sastavu- “Random” i- “danchi”. Kategoriju Quad Rebirth osvojila je ekipa Love u sastavu- “Ducker”,- “Tratinčica”,- “Stimac654” i- “Pablo”. Ekipa King u sastavu- “Random”,- “Stimac654”,- “VINKO” i- “Krek002” prodefilirala je kroz kategoriju Quad kill race. Pobjednici posljednje kategorije Caldera quad knockout bila je ekipa Love u sastavu- “anril”,- “belimrav”,- “raginjunker” i- “SUPERSONICTINO”.Reroot Gaming je esport organizacija koja je nastala 2020. godine iz ljubavi prema gamingu.Do sada smo organizirali više od(online i offline) s 3000+ igrača i 150.000,00+ kn nagradnog fonda. Glavni fokus su nam lige i turniri, a do sada smo pokrili igre: Call of Duty, Warzone, Fifa, League of Legends, Hearthstone, Fortnite, CS:GO i mnoge druge. Aktivni smo na društvenim mrežama gdje nas prati 20.000 + korisnika.