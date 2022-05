subotu, 7. svibnja 2022.

dvorca Tikveš

od 10 do 19 sati

tri dijela

Prvi dio – Rimljani na Dunavu

Besplatni autobus

Drugi dio programa festivala su Baranjski alasi

Besplatni autobus

treći dio programa – Plemići i pučani u Tikvešu

održivosti i očuvanju lokaliteta

neće biti moguć

Park prirode Kopački rit

, kompleksbit će glavno mjesto održavanja. Projekt Transdanube Travel Stories za cilj ima podržati održivi razvoj turizma na lokalitetima uz Dunav, a festival je dio ovog velikog projekta. Osmišljen je bogati program koji će,, sudionike i posjetitelje vratiti u povijest, a uz dvorac i kompleks koji ga okružuje, doživljaj će biti potpun. Važno je naglasiti kako ulazak na festival nije moguć osobnim automobilom. Oni željni dodatne avanture mogu krenuti biciklom do Tikveša, a za sve ostale bit će organizirani besplatni autobusi kod prijemnog centra Kopački rit do kojeg svi koji žele mogu doći osobnim automobilom i parkirati ga na organiziranom parkiralištu ili iz Osijeka sa stajališta pored mosta Franje Tuđmana za polazak je potrebna registracija.Program festivala sastoji se od, počinje u 10 sati interpretativnom šetnjom kompleksom dvorca Tikveš, a šetnju će voditi nadvojvotkinja Von Habsburg (Nikolina Baškarad). Poseban dio prvog dijela programa zasigurno je prezentacija rimske legije VI Herculia i borba posjetitelja s Legionarima (Red čuvara Grada Zagreba) u 10:55 sati.od Tikveša do Osijeka kreće u 12:30 sati., a početak je od 13:30 sati. Za sve ljubitelje ribolova od 14:15 sati održati će se prezentacija tradicijskih ribolovnih alata u suradnji s Društvom za tradicijski ribolov u Kopačkom ritu. Kako naučiti pripremiti šarana na rašljama? Mnogi će imati priliku saznati na radionici koja će se održati u 14:30 sati.iz Tikveša za Osijek kreće u 15:45 sati.počinje od 16:45 sati kada će se odvijati radionica za djecu – Rimski vojni tabor. Edukativna radionica: Grb moje obitelji – likovna radionica na temu zastava i grbova kreće u 17 sati, a pola sata kasnije i prezentacija mode visokog građanstva sredine 19. stoljeća. Od 18:45 sati kreće besplatni autobus iz Tikveša za Osijek, a službeni kraj festivala je u 19 sati.Kompletan program i satnice možete pogledati na - TIKfest 2022 - program Zbog posebnosti projekta i naglasku na, dolazak u Tikvešosobnim automobilima, ali zato je osiguran prijevoz u suradnji s osječkim GPP-om koji će prevoziti posjetitelje od Osijeka i od prijemnog centra Kopački rit.Polasci sa stajališta pored mosta Franje Tuđmana: 9:30 h / 13:00 h / 16:15 h , a uključuju vođeni obilazak nakon dolaska u Tikveš (potrebna je registracija.)Polasci s prijemnog centra Parka prirode Kopački rit: 10:00 / 11:00 / 12:00 / 13:00 /14:00 / 15:00 / 16:00 / 17:00 (nije potrebna registracija).Za ulazak na Festival potrebno je kupiti ulaznicu za(20,00 kn po osobi). Upute za kupnju ulaznice dolaze na e-mail adresu nakon ispunjavanja prijavnog obrasca. Prijave za autobus Osijek-Tikveš su otvorene do 4.5.2022., a prijaviti se možete preko poveznice:Tikfest se održava u sklopu projekta Interreg Danube Transnational Programme, a sufinanciran je sredstvima Europske unije (ERDF, IPA, ENI) i Danubeparks.Doživimo povijest zajedno – vidimo se u Tikvešu!