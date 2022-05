najvećih svjetskih sportskih događaja

TV-u

velikih utakmica

kulture

sportski događaji

najpraćenijih TV prijenosa

začiniti stvar

7. Mečevi za svjetske titule u boksu – 1 milijarda gledatelja

6. Žensko svjetsko prvenstvo u nogometu – 1,12 milijardi gledatelja

5. Zimske olimpijske igre – 2 milijarde gledatelja

4. Ljetne olimpijske igre – 2,2 milijarde gledatelja

3. Svjetski kup u kriketu – 2,6 milijardi gledatelja

2. Muško svjetsko prvenstvo u nogometu – 3,3 milijardi gledatelja

1. Tour de France – 3,5 milijardi gledatelja

Foto: Unsplash.com

[Sponzorirani članak]

Ako ne možete biti prisutni na tribinama, gledanje naidealna je opcija. Planiranje gledanja(borbi / turnira / utrka) tradicija je koju dijelediljem svijeta. Ustvari,čine većinu. Uz praćenje tih sportskih događaja, mnogi vole „“ klađenjem u raznim online kladionicama koje nude bonus dobrodošlice . Bilo kako bilo, mnogi se znaju upitati koji je to najgledaniji sportski događaj na svijetu. Iako je dugo vremena bilo uvriježeno mišljenje da su daleko iznad svih ljetne olimpijske igre i svjetsko nogometno prvenstvo, ustvari, jedno drugo natjecanje zauzima prvu poziciju. U nastavku donosimo sedam najgledanijih sportskih događanja na svijetu…Boks je fascinantan sport. Povremeni pratitelji možda ne čuju mnogo o ovome sportu iz dana u dan, ali onda kada se približava veliki meč, on privlači ogromnu pozornost iz cijelog svijeta. Gledanost se često u SAD-u mjeri „pay-per-view“ sustavom, odnosno, kupljenim „ulaznicama“ koje gledatelji u svojim domovima koriste za praćenje meča. Ti mečevi velikih imena donose ogromne brojke. Muhammad Ali bio je jedan od najpopularnijih boksača ikada, a čak je i proglašen „sportašem stoljeća". Njegove su borbe privlačile ogromnu pozornost i bile su jedne od najgledanijih sportskih događaja svih vremena, s brojkama od dvije i više milijarde gledatelja.Ženski nogomet postaje sve popularniji i kao rezultat toga, Svjetsko prvenstvo za žene 2019. u Francuskoj privuklo je veliko zanimanje. Slijedeći sličan format kao i muški turnir, reprezentacije se natječu na turniru koji traje mjesec dana i koji počinje utakmicama u grupnoj fazi i završava nokaut fazom. S obzirom na to da iznimno popularna ekipa SAD-a uvijek igra utakmice za medalje, logično je da pregršt Amerikanaca želi pratiti svoje nogometašice. Međutim, svjetska prvenstva ne prate samo Amerikanci. Turnir prije tri godine oborio je prethodne rekorde gledanosti, s nevjerojatnih 1,12 milijardi gledatelja diljem svijeta. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li brojke biti još veće na sljedećem prvenstvu 2023. godine.Iako možda neće privući istu količinu pozornosti kao ljetne igre, zimske su još uvijek iznimno popularan događaj koji privlači zanimanje iz cijelog svijeta. Uz popularne sportove uključujući umjetničko klizanje, alpsko skijanje, hokej na ledu i snowboarding, igre dosežu široku publiku. Zimske igre održavaju se u razdoblju od 17 dana svake četiri godine. Četvrtina svjetske populacije (1,92 milijarde ljudi) pratila je dio Zimskih igara 2018. u Pjongčangu, što je neznatno manje u odnosu na prethodni događaj 2014. godine u Sočiju koji je okupio 2,06 milijarde ljudi pred malim ekranima. Prema posljednjim podacima, zadnje ZOI u Pekingu pratio je, ipak, manji broj ljudi.Bez sumnje, ljetne igre jedan su od najiščekivanijih sportskih događaja na svijetu. Igre ne samo da nude niz različitih sportova, one također sadrže nevjerojatne osobne podvige, priče o autsajderima koji dođu do vrha te priliku za pokazivanjem nacionalnog ponosa i podizanjem ugleda nacije . S ljudima diljem svijeta koji žele bodriti svoju država, nije ni čudo što milijarde ljudi žele gledati ljetne olimpijske igre.Mnogi bi mogli biti iznenađeni kad bi našli kriket na popisu najgledanijih sportova, ali obožavatelji ovog sporta dobro su svjesni koliko je kriket iznimno popularan u nekim dijelovima svijeta. Svjetski kup u kriketu svojevrsno je Svjetsko prvenstvo koje se održava svake četiri godine. Natjecanje uključuje deset timova i traje nešto više od šest tjedana. Sljedeći Svjetski kup u kriketu zakazan je za 2023. u Indiji. Posljednji Svjetski kup u kriketu, 2019., čiji su domaćini bili Engleska i Wales, postavio je novi rekord gledanosti. Uključilo se nevjerojatnih 2,6 milijardi ljudi, što ga čini najgledanijim kriket događajem svih vremena.Svjetsko nogometno prvenstvo u samom je vrhu po popularnosti. Ovaj turnir s 32 momčadi (2026. godine proširit će se na 48 momčadi) uključuje reprezentacije iz cijelog svijeta koje se natječu za naslov svjetskog prvaka. Održava se svake četiri godine, vrhunac je ovog sporta i svaki put ima ogroman broj posjetitelja. Što se tiče gledanosti putem TV-a, brojke su redovito u milijardama, a prošlo SP na kojem je Hrvatska otišla sve do finala, pratilo je 3,3 milijarde gledatelja! U tih mjesec dana nogometnog svjetskog prvenstva, mnogo toga bilježi porast popularnosti, kao što su kladionice u Hrvatskoj, ali i širom svijeta.Najvažniji događaj u biciklizmu održava se svakog ljeta u Francuskoj. Osim što je jedno od najprestižnijih natjecanja u sportu, to je i jedno od najtežih sa stazama koje vijugaju slikovitim planinskim cestama diljem zemlje. Natjecatelji se utrkuju kao dio tima od osam osoba, radeći zajedno kako bi postigli najbrže kumulativno vrijeme, ali i boreći se za sebe. Datira još iz 1903. godine te je od tada postao jedan od najvećih događaja u svijetu sporta.