Jadranska, Sjeverna i Panonska Hrvatska dobiti će odvojenu alokaciju sredstava 506 milijuna eura za daljnja ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju hrvatskog gospodarstva. Priliku vidimo u pametnoj specijalizaciji gospodarstva, otkrivanju inovativnih proizvoda i usluga, umrežavanju gospodarstvenika i poduzetnika, pomoć startup-ovima i usavršavanju poduzetnika kroz stjecanje novih znanja i vještina. Planovi za to su već izrađeni i odobreni od strane županija. Cijeli ovaj proces izradili smo u suradnji sa stručnjacima Svjetske banke. Sve ove tri regije u nekim dijelovima zaostaju u razvoju. Stoga nas čeka proces prilagodbe, a u ovim sredstvima vidimo način kako pomoći tim poduzetnicima kako bi postali što konkurentniji na globalnim tržištima. Panonska Hrvatska gdje je i Grad Osijek ima priliku za povlačenje 200 milijuna eura kroz specifično ciljane javne pozive za poljoprivrednu, prehrambenu, metaluršku i drvnu industriju te za IT sektor i razvoj kontinentalnog turizma. Trenutno se radi na pripremi tih poziva

Podsjećam da smo od 1. siječnja ove godine oslobodili u potpunosti plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju svih gospodarsko-poslovnih objekta što smatram važnim kada govorimo o većim ulaganjima, a to su milijunski iznosi koje će poduzetnici uštedjeti. Također ovih dana bit će objavljen natječaj za izgradnju centralne zgrade u IT parku, površine gotovo 5000 m2 i koja je izuzetno značajna za daljnji razvoj IT scene u Osijeku. Ujedno će idući tjedan bit objavljen i javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima za razvoj i unapređenje gospodarstva na području Grada Osijeka, a riječ je o 4,5 milijun kuna

Tekst i foto: Osijek.hr

Naodržana je „“ u organizacijina kojoj su uz ministricusudjelovali, predstavnici Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije, zamjenik gradonačelnikai zamjenik županate brojni poduzetnici i vlasnici uspješnih lokalnih tvrtki.Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nositelj je procesau koji su uključene. Cilj provedbe industrijske tranzicije je jačanje regionalne konkurentnosti kroz aktivnosti pametne specijalizacije i jačanja pozicije regionalnog gospodarstva u globalnim lancima vrijednosti najavila je ministrica Tramišak., rekla je Tramišak.Vulin je istaknuo da Grad Osijek svojim mjerama prati ono što se događa kao i ova najavljena ulaganja., rekao je Vulin.Kako se moglo čuti na ovoj današnjoj konferenciji,u regionalna gospodarstva u fokusu su industrijske tranzicije te je od posebnog značaja za stvaranje kvalitetnih radnih mjesta i usmjeravanja gospodarskog rasta i razvoja hrvatskih regija. Stoga je cilj ove konferencije uzvanicima predstaviti planove za industrijsku tranziciju te rezultate mapiranja dionika regionalnih lanaca vrijednosti, kao i dosadašnja iskustava, planove i projekte koji će biti uključeni u Industrijsku tranziciju Hrvatske.