ponedjeljka 02. svibnja 2022.

faza A, II radova na rekonstrukciji-demontaži postojećeg i izgradnji novog kolosiječnog sustava

od Svilajske ulice do trubo kružnog toka Osijek-Višnjevac

prekopu kolnika ceste

Svilajske i Ulice Š. Petöfija

dodatna ograničenja

do 15. lipnja 2022.

Odnastupau Ulici J. J. Strossmayera na dionicikoji uključuje radove naprekokod križanja s Ulicom J. J. Strrossmayera. Shodno navedenom uz prethodna prometna ograničenja koja su na snazi od 21. ožujka na snagu od 02. svibnja 2022. stupaju i- Obustavlja se promet na dionici Svilajske ulice od Kapleske ulice do Ulice J. J. Strossmayera osim za stanare i korisnike benzinske postaje Crodux.- Obustavlja se promet u Ulici Š. Petöfija na dionici od izlaza iz benzinske postaje Petrol do Ulice J. J. Strossmayera.- Trasa autobusne linije GPP-a br.5 za Josipovac preusmjerena je Kolodvorskom ulicom do Strossmayerove i dalje prema Josipovcu, u oba smjera. S tim u svezi, privremeno se ukidaju 2 autobusna stajališta u Kapelskom ulici.Nova regulacija prometa bit će na snazi najkasnije