No tko su naši dobitnici nagrada Suncokret ruralnog turizma

Dijana Katica

Klub članova Selo” jako je zadovoljna napretkom i razvojem ruralnoga turizma u našoj zemlji, kao i svim nagrađenim projektima. Smatra da su svi kandidati na neki način pobjednici, jer svojim trudom, posvećenošću i marljivim radom doprinose razvoju i pozicioniranju ruralnoga turizma.

59 nagrada

tri šampionske titule

Veliki Zlatni suncokreti

sječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku županiju i Primorsko-goransku županiju.

Restoran Crna svinja, Terra Negra Country Club iz Čepina, Domestic House Lola iz Vukovara i Hotel Village Balatura, Tribalj.

56 nagrada

Special Award for humanitarian and social commitment to Antrim and The Wine Routes of Moldova, as well as for the generosity demonstrated in the welcoming and assisting Ukrainian refugees

Natalia Turcanu

OPG benda, Klape Kaše

Antuna Rilovića Tota

Tekst: Pokos Mia

Foto: Klaudio Pozniak

U četvrtak navečer, prekrasnazabljesnula je posebnom. Naime,uživalo je na svečanoj ceremoniji dodjele nagrada. Ovo je događanje, koje se održava već deveti put, postalo tradicionalno. Iz godine u godinu otkriva svijetu sve više atraktivnih ruralnih destinacija, promovira tradicijske sadržaje, povezuje najznačajnije projekte, proizvođače, događaje i zanimljivosti, čuva izvornost, vodi računa o održivosti i što je najvažnije stvara nove proizvode ruralnog turizma. Ove je godine prijavljenoje bilo jako teško odabrati 59 najboljih iz cijele Hrvatske. Na svečanosti su bili prisutni predstavnici znanstvenih institucija, turističkih zajednica, ministarstava, državnih institucija, gđa., Ministrica poljoprivrede i Izaslanica premijera RH, g., direktor HTZ-a, g., župan Dubrovačko-neretvanske županije,, župan Osječko-baranjske županije,, župan Virovitičko-podravske županije, g., župan Ličko-senjske županije,, Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede RH, gđa., zamjenica gradonačelnika Dubrovnika, gđa., ravnateljica Uprave za sustav turističkih zajednica, kategorizaciju i pravne poslove pri Ministarstvu turizma i sporta i gđa., predsjednica Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj “Klub članova Selo”, koji su i dodijelili nagrade nagrađenima.Poduzetnici, obrtnici, udruge, OPG-i, turističke zajednice te jedinice područne i lokalne samouprave natjecali su se u osam kategorija: turistička seljačka (obiteljska) gospodarstva, tradicijska (ruralna) domaćinstva, tradicijska (ruralna) gastronomija, vinski turizam, craft turizam, aktivni turistički sadržaji u ruralnom prostoru, ruralno turistički projekti te projekti/nositelji zaštićenih i marketinških oznaka.? Prije svega ljudi s idejom i vještinom predstavljanja vlastitih priča na drugačiji, atraktivan način. Rezultat njihovih projekata je poticanje zapošljavanja, razvoj ruralnog turizma i gospodarstva, čuvanje tradicije i edukacija. Isto tako, oni stvaraju dodanu vrijednost u današnjem turizmu, isticanjem donedavno skrivenih prirodnih ljepota i ostalih povijesno kulturnih te gastro sadržaja. Pritom svakako valja spomenuti i promicanje i poticanje ekološke proizvodnje i izvornosti kao temelja održivog razvoja ruralnih područja., predsjednica Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj “Ukupno je dodijeljeno, Zlatnih, Srebrnih i Brončanih povelja te posebnih priznanja, no tu su i, koje odlaze u ODobitnici su:Osim tri spomenute i ostalih, dodijeljena je i jedna posebna, međunarodna nagrada:. Nagradu je preuzela, izvršna direktorica Nacionalnog Turističkog Udruženja iz Moldavije.Dodjelu je oplemenio i glazbeni program, jedne od najnagrađivanijih hrvatskih klapa i trostrukih pobjednika Omiškog festivala, koji su pripremili izvorne pjesme Konavala i Cavtata te nastup, znanog dubrovačkog glazbenika.