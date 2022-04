sedmi krug foto natječaja „Volim svoju županiju“

Fotiće u ruke, arhivu na pregled, dronove u let – uskoro počinje. Natječaj kreće, a najbolje fotke prema mišljenju žirija postat će dios motivima iz svih županija.Svi ljubitelji fotografije, bilo da se radi o, pozvani su da se uključe u priču koja traje već sedam godina, a cilj je pokazati detalj, motiv, posebnost svakog kraja Hrvatske. Svaki autor može prijaviti do tri fotografije putem aplikacijeFotografije koje ulaze u postav putujuće izložbe bira stručni žiri na čijem je čelu hrvatska profesionalna fotografkinja svjetska glasa, a uz nju su i predstavnici županija –iz Splitsko-dalmatinske,iz Međimurske iiz Istarske županije.Osim najboljih prema mišljenju stručnog žirija, bit ćei fotografija s najvećim brojem osvojenih glasova (likeova) unutar aplikacije. Za glasovanje je potrebna prijava putem društvenih mreža. Ovogodišnja novost je da se fotografije snimljene dronom boduju u svojoj kategoriji, a najbolju također nagrađujemo. Glavne nagrade suPodsjećamo, natječaj „Volim svoju županiju“ pokrenula je2016. godine, prvenstveno zbog promocije posebnosti svih hrvatskih županija. Svake godine stručni žiri odabire najbolje fotografije iz svih županija koje ulaze u postav putujuće izložbe. Izložbe su do sada otvorene u mnogim gradovima –, građani su imali priliku vidjeti ovu jedinstvenu izložbu. Svake godine, nakon otvaranja posljednje izložbe, cijeli postav donira se jednoj ustanovi na čijim zidovima nastavlja pričati priču o ljepotama hrvatskih krajeva.