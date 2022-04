Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

odgojitelji i zaposleni u vrtićima

pet strukovnih udruga i četiri sindikata odgajatelja u dječjim vrtićima

Ministar odlučio, struku se nije pitalo!

Dijete samo broj u pravilniku ministra

Učiteljima mjesto u školi, odgojiteljima u vrtiću

Osijeka

jednako dostupan, siguran i kvalitetan

Jelena Draksler

Nacionalna razina uključenosti djece u rani i predškolski odgoj iznosi tek 55%, iako smo se tim istim potpisima obvezali kako će do 2022. uključenost djece biti 95%

Nerijetko u prostorijama od četrdesetak kvadrata bude i do 27-ero djece između jedne i dvije godine ili tridesetak petogodišnjaka s kojima radi jedan odgojitelj u smjeni. Također, dvorane, spremišta i tavanske prostore nerijetko i zapravo vrlo ponosno prenamjenjuju u odgojno-obrazovne skupine.

Država upravo te stručnjake, ali i sve zaposlenike u ranom i predškolskom odgoju sustavno zanemaruje, podcjenjuje i zapravo obespravljuje

nije ništa pitalo

pet objekata

Iako je novi gradonačelnik rekao kako niti jedno dijete prilikom upisa neće ostati ispod crte situacija na terenu nam govori drukčije. Neke prenamjene prostora su najavljene, međutim hoće li to biti odrađeno po Državnom pedagoškom standardu to ćemo vidjeti. Ono što sada znamo je da se on u Osijeku u puno vrtića trenutačno krši, odnosno da broj djece u pojedinim skupinama uvelike nadmašuje dostupan prostor

Dok se u Saboru odvijalo drugo čitanje izmjena i dopunana trgovima u 6 hrvatskih gradova okupili su se. Predstavniciodržali su konferencije za novinare u nekoliko hrvatskih gradova kako bi prosvjedovali protiv najavljenih izmjena za koje smatraju kako ne donose potrebna rješenja za sve probleme u sustavu.”, „” i „” samo su neki od transparenata kojima su odgojitelji izi okolice s Trga Ante Starčevića poručili kako se ne slažu s najavljenim izmjenama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Ponovili su i svoje stavove o novome zakonu, a koji obuhvaćajuvrtić za svu djecu na području Hrvatske te jednake uvjete rada za sve djelatnike , bez obzira tko je osnivač vrtića i gdje se on nalazi.Kako je istaknula osječka koordinatorica udruge SIDROradi se o zakonu koji se morao mijenjati i puno ranije kako bi se dostigli europski standardi na koje se Republika Hrvatska obvezala još 2004. godine „” rekla je Draksler dodavši kako su političarima, kada je riječ o djeci i predškolskom odgoju, uvijek puna usta, ali da je situacija na terenu drukčija ”” Zbog toga, ali i odnosa države prema odgojiteljima su se i odlučili na prosvjed „” rekla je, između ostalog, koordinatorica osječkog prosvjeda ističući i kako se ponovno o ovim izmjenama strukuŠto se tiče situacije u Osijeku Draksler procjenjuje kako nedostaje približnoza predškolski odgoj „” zaključila je Draksler.