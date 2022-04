. gimnazija Osijek

već dugi niz godina vrlo je aktivna u provođenju projekata i u ovoj školskoj godini provodi. Početkom ove školske godine započeli su i s provedbom aktivnosti u sklopukoja im je dodijeljena od stranena natječaju za dodjelu Erasmus akreditacija u području. Dodijeljena akreditacija za razdobljegodine omogućujeiz područja odgoja i općeg obrazovanja u okviru Ključne aktivnosti 1 u novome programu Erasmus+. Koordinatorica Erasmus projekata I. gimnazije je profesoricaCiljevi koje škola želi ostvariti krozsu implementacijana učinkovit način, daljnji razvoj IKT vještina nastavnika, jačanje međupredmetne suradnje, poticanje socijalno-emocionalnog učenja kako bi se potaknulo zdravo i prilagođeno funkcioniranje djece narušeno pandemijom, jačanje nastavničke profesije i stvaranje pozitivne školske klime. Nastavnici će kroz prvihpokušati ostvariti ove ciljeve kroz pohađanje strukturiranih tečajeva i kroz job shadowing aktivnosti tijekom kojih će promatrati nastavu svojih kolega u drugim zemljama. Profesorica Lidija Begić je u studenom prošle godine započela ove aktivnosti kroz pohađanje tečaja u Pragu pod nazivom ‘’. Sudionici su radili na poticanjuučenika, rješavanju problema i jačanju vještine donošenja odluka. Intenzivno su koristili IKT te osvijestili kako se aktivno uči kroz igre, posebice igre na otvorenom. Izrađivali su web stranice, kvizove, jačali prezentacijske vještine i sl. Kako bi proširili svoja znanja u području socijalno-društvenog učenja profesorisudjelovali su na dva tečaja u Ljubljani pod nazivom '' i ''. Profesorodradio je prvi job shadowing za našu školu hospitirajući na nastavi povijesti u helsinškoj gimnaziji Kallion. Upoznao se s radom nastavnika, stručnih suradnika te s finskim obrazovnim sustavom. Profesorpohađao je tečaj u Helsinkiju pod nazivom 'tijekom kojeg se upoznao s brojnim inovativnim metodama i pristupima u poučavanju. Profesoricaprovela je tjedan dana u Malagi na tečaju pod nazivom '. Tečaj se bavio pitanjima samog koncepta inovativnog poučavanja, što(ni)je inovativno poučavanje, kako se implementira u kurikulum, koje su to metode zastupljene u takvom načinu poučavanja, npr. igrifikacija u nastavi, izvanučionička nastava, blended learning, hibridna nastava, učinkovito korištenje digitalnih alata.Erasmus aktivnosti I. gimnazije Osijek nastavljaju se do kraja ove školske godine. Akreditacija će odvesti dvije nastavnice na stručna usavršavanja u, a jedna nastavnica odlazi na job shadowing u