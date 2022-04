Praznika rada

Tekst: Osijek031.com

Foto: Pexels.com/Ilustracija

Ukoliko ste zaboravili nešto kupiti za proslavu, nije sve! Donosimo vamtrgovačkih centara za. Ukoliko vam zatreba koja, ne brinite, tu su benzinske postaje koje rade od 0 do 24 h. Budete li trebalikako biste se riješili glavobolje nakon prvosvibanjske pijanke, ima lijeka za i to - u jednoj od. Pogledajte...- Ljekarna centar Osijek (Ponedjeljak – Nedjelja 00,00 -24,00)- Trpimirova, Čepinska, Ul. Josipa Jurja Strossmayera Bb i Kanižlićeva: od 0 do 24 sata- Po uobičajenom rasporedu rade jedino Reciklažno dvorište na Jugu II, te kompa i ZOO vrt Osijek.- Trgovine -- 2. kat - prilagođeno radno vrijeme- od 7:00 do 20:00 sati- od 8:00 do 14:00 sati- 07:00 do 20:00 sati- od 8:00 do 14:00 sati- od 8:00 do 14:00 sati- od 8:00 do 13:00 sati- od 7:00 do 22:00 sata- od 7:00 do 18:00 sati- od 7:00 do 13:00 sati