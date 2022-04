Sedamdesetak biciklista

[Foto: Daniel Kovačević]

[Foto: Hrvoje Šincek]

[Foto: Josipa Glavurdić]

[Foto: Matko Mance]

[Foto: Vladimir Mak]

Tekst: Karašicka Republika

uživalo je u vožnjiUnatoči posljedičnom otkazivanju dijela prijavljenih,održao se u subotu 23. travnja upo. Sunce i oblaci pratili su bicikliste cijelom rutom dužine, natkrivajući podunavske šume, baranjske surduke i prtene puteve Planine, na kojoj se nalazila većina rute. Nekoliko velikih spusteva oduševili su bicikliste, dok su usponi na najviši baranjski vrh Kamenjak (243m) još jednom razbili monotoniju ravničarskog krajolika.Naravnonisu izostali s ovogodišnje biciklijade, no kako to obično biva njih se može vidjeti samo na čelu kolone. Posebnost ove biciklijade je što se rute odnose na poljske puteve što kroz šumu, brdo ili polje čime se razlikuje od drugih rekreativnih događanja. Biciklijadu je podržalaposebno je oduševioiz Zagreba koji su prvi puta došli u Baranju. Toliko im se svidio prvi susret s Dunavom i vožnja Banskim brdom, da su udočekali noć, ali to ništa nije čudno jer je opće poznato kako se u Carev podrum lako dolazi, a teško odlazi! Za bolji doživljaj izdvajamo nekoliko komentara sudionika:Matko (45, Osijek): „Damir (36, Osijek): „Ajdin (30, Zagreb): „nastavlja s organizacijom događanja. U svibnju (14.5.) u Valpovu konačno će se održati 3. Festival sira & vina i to uz zvuke. Također je u planu udruge i organizacija sve većeg broja biciklijada kroz sekciju unutar udruge – ciklo klub KaraBic!