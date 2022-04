Samobor

Prvenstva Hrvatske u borbama za kadete, juniore i U21

Foto: Karate Akademije Osijek, Karate klub Esseker

je proteklog vikenda bio domaćin. Na natjecanju su sudjelovali i klubovi izsa svojim članovima.nastupila je s 11 natjecatelja.Prvoga dana nastupili supobjeda i poraz, pokazala da uz malomože parirati ostalim suparnicima.nakon dva ne dosuđena udarca u glavu ne dolazi do repasažnim borbi za medalju.nakon dvije vrhunske pobjede, u četvrtfinalu kod neriješenog rezultata gubi na prednost prvog boda i ne ulazi u polufinale, kroz repasaž ne dolazi u borbu za medalju.pri vodstvu i kontroli cijelog meča , pred kraj pad koncentracije i nespretno gubi 2:1.nakon poraza u prvom kolu od kasnije prvakinje Hrvatske, kroz dvije pobjede u repasažnim borbama dolazi do borbe za medalju, nažalost ne uspijevamo doći do medalje i veliko peto mjesto za Melisu.pokazala dobru borbu, uz malo vise sportske sreće doći će i njeno vrijeme i pravi rezultati.u neizvjesnoj borbi u zadnjim sekundama gubi 5:4. Protivnik ga ne povlači u repasaž i sedmo mjesto na PH.Drugog dana PH nastupili supad koncentracije pred kraj borbe i gubi u prvom kolu.Kasnije ne dolazi u mogućnost borbi za medalje.prvo Državno Prvenstvo gubi od kasnijeg prvaka Hrvatske, te kroz repasaž dolazi do borbe za broncu, nažalost gubi meč za medalju i osvaja peto mjesto na PH.izgubila u prvom kolu , moramo napomenuti da zbog spriječenosti nije mogla pratiti trenažni proces treninga, te samim tim i ponoviti rezultat s prošlog Državnog Prvenstava.nakon dobrih odrađenih pripremnih turnira i zalaganja na treningu gubi u prvom kolu od nešto spremnije protivnice.Petra je pokazala veliki pomak i od nje očekujemo dobar karate.Moramo napomenuti da su natjecatelji kluba uzrasne kategorije kadeta i kadetkinja, po prvi puta nastupili u toj uzrasnoj kategoriji na ovom Državnom Prvenstvu.Ekipa je pokazala veliki napredak, no fali još malo rada i vise natjecanja kako bi isti bio nagrađen medaljom.Ekipu na natjecanju vodili su treneri! - izvijestili su iz kluba.je nastupio s, završio natjecanje sMlađi seniorje u kategoriji preko 84 kg u dramatičnim mečevima ostvario odlično treće mjesto te zadržao mogućnost nastupa za reprezentaciju HR. Borna je u prvom meču protiv takmičara iz Splita u zadnje tri sekunde uspio preokrenuti rezultat u svoju korist i proći u sljedeće krug natjecanja. U drugom krugu je u isto tako dramatičnom meču punom preokreta završio meč rezultatom 4 : 4 ali je izgubio jer je takmičar iz opatije imao prednost prvog boda.Na sreću isti je došao i do finala te je natjecatelj imao priliku boriti se za broncu koju je Borna u meču sa predstavnikom Velike Gorice uvjerljivim rezultatom od 8 : 2 iskoristio i ostvario plasman na 3. mjesto što je bar donekle utješno zbog ne prolaska do očekivanog finala.Dan prije nastupio je i juniorkoji je sigurnom pobjedom nad takmičarem iz Zagreba odlično otvorio natjecanje u kategoriji do 76 kg. U drugom kolu rezultatom 2 : 1 gubi od predstavnika Rijeke koji na žalst kasnije gubi meč te ne ulaskom u finale ostavlja i Petra bez mogućnosti repasaža. - izvijestili su iz kluba.