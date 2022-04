Futsal kluba Osijek

Tekst: Futsal Osijek

Najava:

Igračiodigrali su prvu utakmicuprotiv momčadi. Osijek je kao domaćin uugostio Goričane i uvjerljivo pobijedio (8:4), uvodna tri boda su uvijek vrlo bitna.su poveli već u trećoj minuti preko, kapetan je iz slobodnog udarca s osam-devet metara precizno pogodio mrežu vratara gostiju. Prednost je udvostručena na 2:0 u petoj minuti golomnakon sjajne asistencijesa svoje polovice. Damjanović je lako svladao istrčalog Pavla Ježića.Dvanaesta minuta donijela je novo uzbuđenje,je silovitim udarcemgredu, dok je nekoliko trenutaka ranije Osijekov čuvar mrežeodlično obranio udarac. Minutu kasnije nije bilo spasa za Goricu, sjajni pivotse sjajno snašao u gostujućem kaznenom udarcu i zabio za visokih 3:0. Do kraja poluvremena Gorica je uspjelazgoditkom(3:1), ali to nije pokvarilo dojam sjajnog poluvremena Voldinove momčadi.Nastavak je ponudio sličnu priču kao iz prvoga dijela, u prvom napadupoentirao je za 4:1 i povratak naza domaćina. Osijek je nastavio, Vitor Lima se upisao u listu strijelaca (5:1). Inače, brazilskog igrača s hrvatskom adresom je tražio dubrovački Square, ali je Vito na kraju ostao u gradu na Dravi.Pandurević je potvrdio sjajnu formu i zabio drugi gol na ogledu, pobjegao je obrani Futsal Gorice i zabio kroz noge nemoćnog golmana za “”. Deset minuta prije kraja Gorica je sve karte bacila u napad uključujući vratara i to im se umalo isplatilo, Vardić jeOsijeka na 6:2. Iskusnije u jeku napadu gostiju zabio treći gol za Goricu (6:3), dok je u idućem napadu u kontri, Šalaj promašio nemoguće…Taj promašaj se obio o glavu Osijeku jer jeiz šesterca vratio Goricu na vrlo mali zaostatak od 6:4 nakon igranja rukom Šimašeka.Međutim,se iskupio za veliki promašaj pa je dvije minute prije kraja odveo domaće na sigurnih 7:4 nakon nesporazuma u suparničkoj obrani. Konačni rezultat je postavio Dražen Čavar drugim pogotkom zanakon lijepo odmjerenog udaraca sa svoje polovice parketa. Poslije uvodne pobjede, Osijek gostuje kod MNK Torcide u Splitu.FUTSAL OSIJEK – FUTSAL GORICA 8:4 (Pandurević 2x, Vitor Lima, Šalaj, Damjanović, Čavar 2x, Popović / Šestić, Rumbak, Petrović, VardićSUCI: VECKO, KATINIĆ, GRGUREVIĆFUTSAL KLUB OSIJEK: Rončević, Popović, Pandurević, Čavar (C), Vitor Lima, Živković, Šalaj, Gelo, Kovač, Kotris, Damjanović, ŠimašekFUTSAL GORICA EPIC BROZO: Ježić (C), Šestić, Čirjak, Rumbak, Duvnjak, Petrović, Kušlan, Hercigonja, Vojnović, Prpić, Vardić, Pavlović.